«Террористическое преступление»: Шойгу обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

По его словам, украинская армия намерена перебросить силы с херсонского направления в район наступательных действий, ослабив тем самым позиции на херсонском направлении.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий... киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который... будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что ВСУ приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.

Ранее эколог Алексей Медведков заявил, что при полном спуске Каховского водохранилища будут оголены донные отложения, которые содержат опасные вещества: тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и прочее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».