Говоря о ЧП, Карлсон отметил, что в случае, если подрыв был преднамеренным, то речь идет об «акте терроризма». По словам журналиста, ЧП может иметь плохие последствия для Киева, однако оно наносит больше вреда России.

«Именно по этой причине правительство Украины рассматривало возможность ее [дамбы] уничтожения. В декабре [газета] The Washington Post цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара», — напомнил Карлсон.

Как отметил журналист, «справедливо настроенный человек» пришел бы к выводу, что ГЭС подорвала украинская сторона.

Ранее верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки была разрушена, затопило десятки населенных пунктов. Москва и Киев обвиняют друг друга в ЧП, пишет Газета.ру. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт», отмечает Ura.ru.

