Американский журналист Карлсон: Украина может быть виновна в подрыве Каховской ГЭС
Американский телеведущий Такер Карлсон заявил о возможной вине Украины в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Об этом журналист заявил в своем шоу, которое перезапустил в соцсети Twitter.
Говоря о ЧП, Карлсон отметил, что в случае, если подрыв был преднамеренным, то речь идет об «акте терроризма». По словам журналиста, ЧП может иметь плохие последствия для Киева, однако оно наносит больше вреда России.
«Именно по этой причине правительство Украины рассматривало возможность ее [дамбы] уничтожения. В декабре [газета] The Washington Post цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара», — напомнил Карлсон.
Как отметил журналист, «справедливо настроенный человек» пришел бы к выводу, что ГЭС подорвала украинская сторона.
Ранее верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки была разрушена, затопило десятки населенных пунктов. Москва и Киев обвиняют друг друга в ЧП, пишет Газета.ру. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт», отмечает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: ВСУ хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление
- Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки
- В конгрессе США обвинили власти страны в глупости из-за поддержки Украины
- Ребенок погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве
- Американский журналист Карлсон: Украина может быть виновна в подрыве Каховской ГЭС
- В Новой Каховке начал спадать уровень воды на улицах
- Россия нанесла удар по позициям трех украинских бригад
- Во Владивостоке пропали два гражданина КНДР
- В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной свастикой
- Автоэксперт ожидает падение цен на китайские автомобили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru