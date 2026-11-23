В России рассказали о вероятном ответе на размещение ядерного оружия в Литве
Ответ Москвы на размещение ядерного оружия в Литве будет предсказуем. Об этом «Ленте.ру» заявил старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Игорь Жуковский.
Он допустил, что по дипломатическим каналам литовским властям «уже направили подарочное издание ядерной доктрины России».
«Возможно, даже с дарственной надписью и наилучшими пожеланиями», — отметил эксперт.
Жуковский добавил, что ему не хочется верить, что в Литве решили провести «социальный эксперимент по купированию инстинкта самосохранения у населения».
Ранее депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что при размещении в Латвии, Литве и Эстонии ядерного оружия, объекты в этих странах сразу попадут в список целей РФ для ответных ударов.
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