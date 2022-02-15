«Неоднозначные результаты:» Якушев оценил игру сборной России по хоккею на Олимпиаде

Лидеры команды не показали тот уровень, на который все рассчитывали, заявил Александр Якушев. 



Результаты игры сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине неоднозначные, были надежды на более яркую игру, заявил советский хоккеист и тренер, главный тренер сборной России, член Зала хоккейной славы Александр Якушев в пресс-центре НСН.

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«Результаты неоднозначные. У любителей спорта были определенные недовольства, что мало забиваем. Но победа есть победа, и этому очень были все рады. Потом мы забили пять шайб сборной Чехословакии, но уступили им. Здесь, конечно, вроде бы порадовались результативности, но проиграли. Все мы ожидали более яркой игры от лидеров нашей команды Шипачева и Слепышева. Но, к сожалению, пока они не показывают тот уровень, на который мы все рассчитывали. Это все сказывается на результате. Надеемся, что лидеры, которые должны задавать тон, прибавят в плей-офф - там нужно показывать не только мастерство, но и характер. Время восстановиться у них было, ждем хороший результат», - сказал Якушев.

В свою очередь президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН согласился с Якушевым о том, что ни одной яркой игры сборной России по хоккею на Олимпиаде не было.

«К сожалению, средний уровень хоккея несколько упал. Пока мы можем только надеяться, как сказал Якушев, на то, что какие-то будут яркие игры в полуфинале или в финале», - сказал Любимов.

В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тысячи спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады и поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр 2022.

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