«Неоднозначные результаты:» Якушев оценил игру сборной России по хоккею на Олимпиаде
Лидеры команды не показали тот уровень, на который все рассчитывали, заявил Александр Якушев.
Результаты игры сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине неоднозначные, были надежды на более яркую игру, заявил советский хоккеист и тренер, главный тренер сборной России, член Зала хоккейной славы Александр Якушев в пресс-центре НСН.
«Результаты неоднозначные. У любителей спорта были определенные недовольства, что мало забиваем. Но победа есть победа, и этому очень были все рады. Потом мы забили пять шайб сборной Чехословакии, но уступили им. Здесь, конечно, вроде бы порадовались результативности, но проиграли. Все мы ожидали более яркой игры от лидеров нашей команды Шипачева и Слепышева. Но, к сожалению, пока они не показывают тот уровень, на который мы все рассчитывали. Это все сказывается на результате. Надеемся, что лидеры, которые должны задавать тон, прибавят в плей-офф - там нужно показывать не только мастерство, но и характер. Время восстановиться у них было, ждем хороший результат», - сказал Якушев.
В свою очередь президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН согласился с Якушевым о том, что ни одной яркой игры сборной России по хоккею на Олимпиаде не было.
«К сожалению, средний уровень хоккея несколько упал. Пока мы можем только надеяться, как сказал Якушев, на то, что какие-то будут яркие игры в полуфинале или в финале», - сказал Любимов.
В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тысячи спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады и поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр 2022.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
- Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину
- Мосгорсуд утвердил приговор девушке, которая сбила троих детей в Солнцево
- СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса
- Туристам не рекомендуют заразный Тайланд
- Биатлонист Латыпов извинился за упущенную победу в эстафете на ОИ-2022
- Премьер Японии и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины
- Банк России и участники рынка начали тестирование цифрового рубля
- Тренер сборной России объяснил провал Латыпова в эстафете на играх в Пекине
- Кулеба предостерёг Москву от признания ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru