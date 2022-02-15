«Олимпиада Валиевой»: Любимов оценил скандал с российской фигуристкой

Неважно, будет ли Валиева выступать дальше, все разговоры и так уже начинаются с нее, заявил Александр Любимов. 



Независимо от результатов расследования ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, это уже ее Олимпиада, потому что она в центре внимания, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН.

Валиева впервые прокомментировала скандал со своей допинг-пробой на ОИ
«Независимо от результатов и от того, каким будет итог этого расследования - это Олимпиада Валиевой. Олимпиада вокруг нее, и она в центре внимания. Независимо от того, как будут продолжаться дальше события. Допустят ли ее до соревнований, будет ли она выступать - все ровно все разговоры вокруг начинаются с нее. Но в такую ситуацию могла попасть любая девочка», - сказал Любимов.

О сомнительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Позже стало известно, что Валиевой разрешили участвовать в одиночных соревнованиях, однако все церемонии награждения с ее участием отменены.

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