«Олимпиада Валиевой»: Любимов оценил скандал с российской фигуристкой

«Независимо от результатов и от того, каким будет итог этого расследования - это Олимпиада Валиевой. Олимпиада вокруг нее, и она в центре внимания. Независимо от того, как будут продолжаться дальше события. Допустят ли ее до соревнований, будет ли она выступать - все ровно все разговоры вокруг начинаются с нее. Но в такую ситуацию могла попасть любая девочка», - сказал Любимов.

О сомнительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Позже стало известно, что Валиевой разрешили участвовать в одиночных соревнованиях, однако все церемонии награждения с ее участием отменены.

