Валиева с ошибкой выступила в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева допустила ошибку при исполнении короткой программы в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

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Спортсменка выступила второй в заключительной группе участниц. Валиева ошиблась при приземлении с акселя в три с половиной оборота. В конце выступления фигуристка еле смогла сдержать слезы.

Несмотря на неудачный прыжковый элемент Валиева показала результат 82,16 баллов и пока занимает первое место. В короткой программе должны выступить еще четыре участницы.

Если Камила Валиева попадет в тройку лучших на Олимпиаде, награждение не состоится. Оно пройдет после окончания расследования, связанного с ее положительной допинг-пробой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаФигурное Катание
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