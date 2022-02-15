Валиева с ошибкой выступила в короткой программе на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валиева допустила ошибку при исполнении короткой программы в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка выступила второй в заключительной группе участниц. Валиева ошиблась при приземлении с акселя в три с половиной оборота. В конце выступления фигуристка еле смогла сдержать слезы.
Несмотря на неудачный прыжковый элемент Валиева показала результат 82,16 баллов и пока занимает первое место. В короткой программе должны выступить еще четыре участницы.
Если Камила Валиева попадет в тройку лучших на Олимпиаде, награждение не состоится. Оно пройдет после окончания расследования, связанного с ее положительной допинг-пробой.
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