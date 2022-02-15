Валиева с ошибкой выступила в короткой программе на Олимпиаде

Спортсменка выступила второй в заключительной группе участниц. Валиева ошиблась при приземлении с акселя в три с половиной оборота. В конце выступления фигуристка еле смогла сдержать слезы.

Несмотря на неудачный прыжковый элемент Валиева показала результат 82,16 баллов и пока занимает первое место. В короткой программе должны выступить еще четыре участницы.

Если Камила Валиева попадет в тройку лучших на Олимпиаде, награждение не состоится. Оно пройдет после окончания расследования, связанного с ее положительной допинг-пробой.

