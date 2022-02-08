Хоккей, сноуборд и биатлон: Российские спортсмены проигрывают в борьбе с COVID-19
Коронавирус на Олимпиаде в Китае не щадит российских спортсменов, однако они продолжают бороться за право стать лучшими.
Утром 8 февраля стало известно, что нападающая женской олимпийской сборной России по хоккею Полина Болгарева заразилась коронавирусом. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
«Приехали в олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит», — поделился тренер.
Болгарева уже успела проявить себя в трех матчах, забросив в ходе них три шайбы. Расстройство тренерского состава и болельщиков можно понять, ведь еще 3 февраля положительный результат тестов на инфекцию получили шесть спортсменок: Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова. Две хоккеистки были направлены в ковидный изолятор.
При этом Игры, который пройдут с 4 по 20 февраля, уже открыты, а олимпийский хоккейный турнир начнется уже завтра, 9 февраля.
3 февраля шесть спортсменов из мужской сборной России по хоккею по приезде в Китай также получили положительный результат тест на коронавирус.
Из-за положительного теста отказаться от участия в играх пришлось также российским биатлонисткам Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой.
Сегодня также стало известно, что из-за коронавируса россиянин Дмитрий Карлагачев не сумел выступить на первом этапе в квалификации по сноуборду в параллельном гигантском слаломе.
При этом ранее ряд экспертов предупреждали об опасности «омикрона» для Китая. Востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя заявления американского миллиардера Джорджа Сороса об угрозе правлению лидера КНР Си Цзиньпина из-за коронавируса, подчеркнул, что в подобных прогнозах есть смысл.
«В течение всего 2021 года несколько авторитетных СМИ, в том числе The Economist, Forbes публиковали возможную реальную статистику ковида в Китае. Даже неподготовленный наблюдатель видит, что смертность в Китае в тысячу раз меньше, чем в США. Многие объективные исследователи задаются вопросом, насколько реальна эта картина. Сорос не первый, кто заявил о возможных проблемах в Китае. Люди из-за режима самоизоляции не имели широких контактов с представителями зарубежных государств. Математики из китайского народного университета заявили, что если Китай откроется сейчас, то в день будет заболеваемость порядка 630 тысяч человек. Заявления Сороса носят провокативный характер, но они не беспочвенны», - отметил китаевед.
Олимпиаду в Пекине вряд ли отменят даже в случае вспышки коронавируса среди участников, однако ее могут сдвинуть на две недели, предположила олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Китайцы постараются все сделать, чтобы было безопасно, они ввели специальные QR-коды, чтобы можно было приехать на Олимпиаду. Конечно, на единичные случаи заболевания, особенно не спортсменов, а сервиса, никто обращать внимания, к сожалению, не будет. Тут главное, чтобы целые команды не "вылетали". Если многие команды лишатся хороших спортсменов, они не смогут поехать или заболели на месте уже, тогда, может быть, впервые в истории Олимпиада остановится, или спортсмены все останутся там, и ее перенесут на две недели», - предположила Журова.
Ранее бывший главный тренер российской хоккейной команды Владимир Плющев подверг критике поведение хоккеисток из Канады, который не вышли на лед ко времени начала матча якобы из-за отсутствия тестов на коронавирус у россиянок, в результате чего игру пришлось перенести, а девушкам - находиться на льду в масках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Личность испортившего картину ученицы Малевича вандала установили
- Лыжник Большунов пропустит спринт на ОИ-2022
- СМИ: Путин и Макрон обсуждали вывод российских войск из Белоруссии после учений
- В Красноярском крае нашли мертвым депутата районного совета
- Эпидемиолог назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
- Китай выступил против дальнейшего расширения НАТО
- АТОР: Спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в 12 раз
- Эксперт назвал оптимальную частоту ревакцинации
- Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу
- Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» покажут на широком экране в Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru