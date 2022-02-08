Хоккей, сноуборд и биатлон: Российские спортсмены проигрывают в борьбе с COVID-19

Болгарева уже успела проявить себя в трех матчах, забросив в ходе них три шайбы. Расстройство тренерского состава и болельщиков можно понять, ведь еще 3 февраля положительный результат тестов на инфекцию получили шесть спортсменок: Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова. Две хоккеистки были направлены в ковидный изолятор.

При этом Игры, который пройдут с 4 по 20 февраля, уже открыты, а олимпийский хоккейный турнир начнется уже завтра, 9 февраля.



3 февраля шесть спортсменов из мужской сборной России по хоккею по приезде в Китай также получили положительный результат тест на коронавирус.