«Закрытие... в первую очередь нанесёт очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернётся как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО», - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Юхтеги был заявлен протест в связи с бездоказательным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, что в очередной раз «раскрывает ярую русофобскую сущность эстонского режима».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью отвергает голословные обвинения в якобы причастности к диверсионной атаки на одно из оборонных предприятий в Эстонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

