Россия заявила протест Эстонии из-за решения закрыть границу
Временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтеги был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест из-за решения эстонских властей закрыть границу с Россией с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщает RT.
«Закрытие... в первую очередь нанесёт очередной удар по эстонской экономике и бумерангом обернётся как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО», - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, Юхтеги был заявлен протест в связи с бездоказательным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином, что в очередной раз «раскрывает ярую русофобскую сущность эстонского режима».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью отвергает голословные обвинения в якобы причастности к диверсионной атаки на одно из оборонных предприятий в Эстонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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