Откатимся назад? Как обвал акций у Nvidia и Micron повлияет на IT-рынок в РФ
Денис Кусков раскрыл НСН, что если остановится параллельный импорт по закупке «железа» из-за рубежа для развития ИИ в России, то мы еще сильнее отстанем от всего мира.
После массового обвала акций крупнейших мировых IT-компаний, таких как Micron Nvidia, не стоит ждать возвращения на родину российских IT-специалистов, так как на отечественном рынке все еще охлаждение. Об этом НСН рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
Падение акций IT-компаний в 2026 году по масштабам сопоставимо с обвалом во время кризиса доткомов в 2000 году, пишет The Wall Street Journal. Так, газета сравнила, сколько процентов стоимости потеряли акции в 2026-м и 2000-м: Intel — 60% и 64% соответственно, Oracle — 37% и 60%, Micron — 63% и 53%, Qualcomm — 54% и 42%, Seagate — 37% и 60%, Nvidia — 62% и 48%. Кусков раскрыл, о чем это говорит в контексте российских IT-компаний.
«У каждой компании есть какие-то объединяющие факторы на рынке. У Nvidia, как бы мы помним, был скандал с управляющим компанией, который еще в полной мере не отыграл назад. Есть проблема с нехваткой природных ресурсов, которые используются в микросхемах, чипах. Идет снижение прибыли у компаний. Поэтому здесь много факторов. Не думаю, что стоит однозначно ждать массового возвращения релокантов. Сейчас даже после всплеска, который был в 2022–2023 годах, очень большое количество IT-специалистов выведены на свободный рынок и не могут найти работу. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшее время будет какой-то возврат», — рассказал он.
Россия зависит от западного оборудования — тех же Nvidia, Micron. Кусков раскрыл, как обвал акций и возможный дефицит «железа» ударит по амбициозным российским проектам в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
«Конечно, для использования ИИ и энергетики важно оборудование, мощности, которых у нас нет. Используя параллельный импорт, мы закупаем подобные комплектующие у западных стран. Если этого не будет, то мы еще больше отстанем», — подытожил он.
Ранее стало известно, что по итогам октября 2026 года на hh.ru в Санкт-Петербурге разместили почти 3,5 тысяч вакансий для IT-специалистов. При этом новых резюме в этой сфере оказалось более 12 тысяч, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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