После массового обвала акций крупнейших мировых IT-компаний, таких как Micron Nvidia, не стоит ждать возвращения на родину российских IT-специалистов, так как на отечественном рынке все еще охлаждение. Об этом НСН рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Падение акций IT-компаний в 2026 году по масштабам сопоставимо с обвалом во время кризиса доткомов в 2000 году, пишет The Wall Street Journal. Так, газета сравнила, сколько процентов стоимости потеряли акции в 2026-м и 2000-м: Intel — 60% и 64% соответственно, Oracle — 37% и 60%, Micron — 63% и 53%, Qualcomm — 54% и 42%, Seagate — 37% и 60%, Nvidia — 62% и 48%. Кусков раскрыл, о чем это говорит в контексте российских IT-компаний.

«У каждой компании есть какие-то объединяющие факторы на рынке. У Nvidia, как бы мы помним, был скандал с управляющим компанией, который еще в полной мере не отыграл назад. Есть проблема с нехваткой природных ресурсов, которые используются в микросхемах, чипах. Идет снижение прибыли у компаний. Поэтому здесь много факторов. Не думаю, что стоит однозначно ждать массового возвращения релокантов. Сейчас даже после всплеска, который был в 2022–2023 годах, очень большое количество IT-специалистов выведены на свободный рынок и не могут найти работу. Поэтому я не ожидаю, что в ближайшее время будет какой-то возврат», — рассказал он.