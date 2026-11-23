Рютте: НАТО не намерена отступать на границы 1997 года
Требования о возвращении НАТО к границам 1997 года неприемлемы. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.
В ходе пресс-конференции он указал, что никто из членов Североатлантического альянса «не считает это хорошей идеей».
«Поэтому это неприемлемо. Такие решения принимают в НАТО, но никто - вне НАТО», - подчеркнул Рютте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход из Североатлантического альянса действующих членов блока, в том числе Финляндии, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби не обсуждался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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