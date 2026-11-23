В ходе пресс-конференции он указал, что никто из членов Североатлантического альянса «не считает это хорошей идеей».

«Поэтому это неприемлемо. Такие решения принимают в НАТО, но никто - вне НАТО», - подчеркнул Рютте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход из Североатлантического альянса действующих членов блока, в том числе Финляндии, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби не обсуждался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

