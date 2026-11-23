По его словам, в законе «О ветеранах» от 1995 года значится льгота, предусматривающая первоочередная установка квартирного или проводного телефона. Однако в настоящее время «эта норма мертва».

«Нужно обеспечить бойцов СВО бесплатным тарифом мобильной связи. В него следует включить не только безлимитные звонки по всей России, но и достаточный пакет интернет-трафика для повседневных нужд», - указал Резяпов.

Он добавил, что благодаря этому бойцы получат доступ к государственным услугам и постоянную связь с близкими.

Ранее Росэлторг запустил проект «СВОй путь в закупках», который призван помочь ветеранам СВО и членам их семей получить профессиональные знания для работы в сфере электронных торгов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

