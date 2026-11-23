«Ветераны России» призвали обеспечить участников СВО бесплатной мобильной связью
Участников специальной военной операции (СВО) следует обеспечить бесплатной мобильной связью. Как пишет NEWS.ru, об этом заявил лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
По его словам, в законе «О ветеранах» от 1995 года значится льгота, предусматривающая первоочередная установка квартирного или проводного телефона. Однако в настоящее время «эта норма мертва».
«Нужно обеспечить бойцов СВО бесплатным тарифом мобильной связи. В него следует включить не только безлимитные звонки по всей России, но и достаточный пакет интернет-трафика для повседневных нужд», - указал Резяпов.
Он добавил, что благодаря этому бойцы получат доступ к государственным услугам и постоянную связь с близкими.
Ранее Росэлторг запустил проект «СВОй путь в закупках», который призван помочь ветеранам СВО и членам их семей получить профессиональные знания для работы в сфере электронных торгов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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