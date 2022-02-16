Журова объяснила, в каком случае Валиевой оставят олимпийскую медаль
Дальнейшая судьба Валиевой на Олимпиаде зависит от срока наказания CAS, заявила НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение отстранить на месяц фигуристку Камилу Валиеву от Олимпиады за допинг, то медаль по праву будет положена спортсменке, так как наказание назначается с момента выявления компонента, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты одиночных соревнований фигуристок на Олимпиаде будут считаться предварительными, если российская спортсменка Камила Валиева войдет в тройку призеров. По его словам, CAS еще не провел полного разбирательства по допинг-пробе россиянки.
«МОК неоднократно пересматривал результаты соревнований, и это выглядит не лучшим образом, когда заберут медаль, отберут медаль... У нее (Валиевой - прим. НСН) два процесса сейчас. Один процесс закончился и ее допустили до игр, а второй процесс будет объяснять, каким образом появился компонент в ее организме. Тут может быть интересный момент. Нет решения CAS. Он рассмотрит ее дело и примет решение, допустим, на месяц отстранения за этот компонент. Соответственно она уже на Олимпиаде могла выступать. Наказание всегда назначается с момента выявления. Медаль ей будет положена», - сказала Журова.
При этом она отметила, что если Валиевой назначат наказание за допинг в виде отстранения на три месяца или на год, то результаты фигуристки будут аннулированы.
«Если ей дадут наказание в три месяца или год, то уже на Олимпиаде она выступать не могла, значит медали у нее не могло бы быть. Но если не будет никакого наказания, тогда получается, что МОК лишил ее возможности получить эту медаль. У них сейчас двоякое понимание ситуации и юридических аспектов. Решили, что лучше не наградить, а потом наградить спортсменов отдельно после Олимпийских игр. Команда может несомненно за все это переживать, но Камила сама в себе уверена. Когда ее обвиняют, что она использовала допинг, а она знает, что нет, и ее бы не допустили - это было бы самое ужасное. Ее допустили, она знает, что она чистая. Она настроена на медали», - резюмировала Журова.
В свою очередь трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что Международный олимпийский комитет пытается решить ситуацию с допинг-пробой Камилы Валиевой достойно.
«МОК поступает таким образом, потому что есть сомнительный результат. Это ни на что не похоже. Это созданная ситуация, из которой МОК пытается выйти достойной и никого не обидеть», - сказала Роднина.
Во время чемпионата России 25 декабря 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы. Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заявлял, что у МОК слабое руководство и оно не может принять ни одного нормального решения по ситуации с допинг-пробой Валиевой.
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