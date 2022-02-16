Журова объяснила, в каком случае Валиевой оставят олимпийскую медаль

В свою очередь трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметила, что Международный олимпийский комитет пытается решить ситуацию с допинг-пробой Камилы Валиевой достойно.

«МОК поступает таким образом, потому что есть сомнительный результат. Это ни на что не похоже. Это созданная ситуация, из которой МОК пытается выйти достойной и никого не обидеть», - сказала Роднина.

Во время чемпионата России 25 декабря 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы. Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН заявлял, что у МОК слабое руководство и оно не может принять ни одного нормального решения по ситуации с допинг-пробой Валиевой.

