Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине установили новый рекорд по числу наград

Спортсмены национальной сборной России увеличили собственные достижения, обновив рекорд по количеству олимпийских медалей, завоеванных в зимних Играх. Об этом сообщает Lenta.ru

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли «серебро», а пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – «бронзу».

В результате в медальной копилке сборной России в Пекине 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.

Наши спортсмены превзошли собственные достижения на Олимпиаде в Сочи по количеству наград.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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