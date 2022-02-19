Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине установили новый рекорд по числу наград
Спортсмены национальной сборной России увеличили собственные достижения, обновив рекорд по количеству олимпийских медалей, завоеванных в зимних Играх. Об этом сообщает Lenta.ru
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли «серебро», а пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – «бронзу».
В результате в медальной копилке сборной России в Пекине 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.
Наши спортсмены превзошли собственные достижения на Олимпиаде в Сочи по количеству наград.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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