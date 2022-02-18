Глава МОК указал на холодное отношение тренеров к Валиевой и Трусовой

Бах считает, что наставники холодно встретили со льда Валиеву, которая допустила в произвольной программе ряд ошибок и не вошла в число призеров Игр.

«Это просто меня потрясло… Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы», — цитирует главу МОК РИА Новости.

Накануне на Олимпиаде состоялись соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото, напоминает Газета.ру. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой, пишет РИА ФАН.

