Президент ОКР: Российские хоккеисты играли самоотверженно

«Сегодня соперник был явно сильнее наших ребят, но игроков нельзя упрекнуть в нежелании. Они ловили шайбы на себя чуть ли не зубами — руками, ногами, самоотверженно все играли. Поэтому я скажу, что серебро они завоевали», — цитируют Позднякова «Известия».

Ранее 20 февраля сборная ОКР по хоккею уступила соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира - 1:2 в пользу финнов.

Начинался путь России к главному матчу с того самого «отвратительного чуда», о котором говорили болельщики и эксперты после скромной победы над Швейцарией.

