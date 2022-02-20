Президент ОКР: Российские хоккеисты играли самоотверженно
Несмотря на поражение в финальном матче олимпийского турнира со сборной Финляндии, мужская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею играла самоотверженно. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков в воскресенье, 20 февраля.
«Сегодня соперник был явно сильнее наших ребят, но игроков нельзя упрекнуть в нежелании. Они ловили шайбы на себя чуть ли не зубами — руками, ногами, самоотверженно все играли. Поэтому я скажу, что серебро они завоевали», — цитируют Позднякова «Известия».
Ранее 20 февраля сборная ОКР по хоккею уступила соперникам из Финляндии в финале олимпийского турнира - 1:2 в пользу финнов.
Начинался путь России к главному матчу с того самого «отвратительного чуда», о котором говорили болельщики и эксперты после скромной победы над Швейцарией.
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