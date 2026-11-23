В Испании амнистировали экс-главу Каталонии Пучдемона
В Испании амнистировали бывшего главу правительства автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает RT.
В решении Верховного суда Испании говорится, что в отношении политика «отменена любая потенциальная уголовная ответственность». Также были амнистированы бывшие члены правительства сообщества Антони Комина и Луис Пуч.
Закон об амнистии политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости Каталонии, вступил в силу летом 2024 года. Однако Верховный суд тогда не стал отменять ордер на арест Пучдемона, который также обвинялся в растрате госсредств.
Ранее депутат конгресса от испанской Народной партии Хавьер Селайя Брей заявил, что премьер-министр страны Педро Санчес сохранил свой пост благодаря договоренностям с каталонскими политическими силами вокруг закона об амнистии, пишут «Известия».
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