«Цель – 60 медалей». Олимпиада в Токио началась для России с солнечного удара

Разница во времени между Москвой и Токио составляет 6 часов. Поэтому в пятницу там уже прошел ряд мероприятий. В частности, завершилась эстафета Олимпийского огня, который доставили к стадиону по «антиковидному маршруту» - в обход общедоступных магистралей. Кроме того, в небе над японской столицей пролетела пилотажная группа истребителей Blue Impulse, которая нарисовала на фоне восходящего солнца олимпийские кольца.

ОКР, а не Россия. «Нацелены на тройку»

Олимпийская сборная России пройдёт на параде открытия Игр под номером 77. Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Первыми пройдут греки как родоначальники Олимпийских игр, а последними японцы как хозяева турнира.

Из-за санкций наши спортсмены не смогут выступать под флагом России, они будут использовать на Олимпиаде название и флаг Олимпийского комитета России (ОКР)

Знаменосцами команды ROC (Russian Olympic Committee) на церемонии открытия будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

При этом наши команды не выступят в футбольном и волейбольном турнирах, а также в бейсболе, софтболе, гольфе, сёрфинге и скейтбординге, отмечает «Чемпионат».

Как заявил в преддверии Олимпиады глава ОКР Станислав Поздняков, наша сборная способна попасть в тройку медалистов.

«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - сказал Поздняков.

По его словам, этого количества медалей будет достаточно, чтобы оказаться в ТОП-3 и улучшить результаты Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России заняла четвертое медальном зачете, завоевав 55 медалей (19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых).

Согласилась с Поздняковым и олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я всегда говорю, что нам нужен максимальный максимум, можно рассчитывать войти в «тройку», это будет очень тяжело. Но если не думать о победе и хорошем результате, тогда не надо ехать на Олимпиаду», - сказала Журова в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Соревнования начались за два дня до официального открытия Олимпиады. И уже произошел первый инцидент с российской спортсменкой.

Светлана Гомбоева потеряла сознание во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука. Врачи диагностировали у нее солнечный удар. Однако спортсменка должна восстановиться к командным соревнованиям. «Всё хорошо. Голова сильно болит, но в целом всё нормально. Я готова дальше выступать, всё в порядке», - цитирует Гомбоеву ТАСС.