«Цель – 60 медалей». Олимпиада в Токио началась для России с солнечного удара
Олимпийская сборная России, выступающая в Токио под флагом ОКР, планирует завоевать от 50 до 60 медалей и превзойти свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Через несколько часов в Токио состоится церемония открытия Летних Олимпийских игр-2020.
Из-за пандемии красочная церемония пройдет на Национальном стадионе Токио без зрителей, однако российские телезрители смогут увидеть ее в прямом эфире на Первом канале. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Разница во времени между Москвой и Токио составляет 6 часов. Поэтому в пятницу там уже прошел ряд мероприятий. В частности, завершилась эстафета Олимпийского огня, который доставили к стадиону по «антиковидному маршруту» - в обход общедоступных магистралей. Кроме того, в небе над японской столицей пролетела пилотажная группа истребителей Blue Impulse, которая нарисовала на фоне восходящего солнца олимпийские кольца.
ОКР, а не Россия. «Нацелены на тройку»
Олимпийская сборная России пройдёт на параде открытия Игр под номером 77. Порядковый номер определялся по японскому алфавиту. Первыми пройдут греки как родоначальники Олимпийских игр, а последними японцы как хозяева турнира.
Из-за санкций наши спортсмены не смогут выступать под флагом России, они будут использовать на Олимпиаде название и флаг Олимпийского комитета России (ОКР)
Знаменосцами команды ROC (Russian Olympic Committee) на церемонии открытия будут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
При этом наши команды не выступят в футбольном и волейбольном турнирах, а также в бейсболе, софтболе, гольфе, сёрфинге и скейтбординге, отмечает «Чемпионат».
Как заявил в преддверии Олимпиады глава ОКР Станислав Поздняков, наша сборная способна попасть в тройку медалистов.
«По общему количеству потенциальных медалистов мы занимаем третье место среди всех национальных олимпийских комитетов после американского и китайского. Если хотя бы половина из этих спортсменов завоюет медали на Олимпийских играх, мы получим от 50 до 60 наград», - сказал Поздняков.
По его словам, этого количества медалей будет достаточно, чтобы оказаться в ТОП-3 и улучшить результаты Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России заняла четвертое медальном зачете, завоевав 55 медалей (19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых).
Согласилась с Поздняковым и олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Я всегда говорю, что нам нужен максимальный максимум, можно рассчитывать войти в «тройку», это будет очень тяжело. Но если не думать о победе и хорошем результате, тогда не надо ехать на Олимпиаду», - сказала Журова в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Соревнования начались за два дня до официального открытия Олимпиады. И уже произошел первый инцидент с российской спортсменкой.
Светлана Гомбоева потеряла сознание во время олимпийской квалификации в стрельбе из лука. Врачи диагностировали у нее солнечный удар. Однако спортсменка должна восстановиться к командным соревнованиям. «Всё хорошо. Голова сильно болит, но в целом всё нормально. Я готова дальше выступать, всё в порядке», - цитирует Гомбоеву ТАСС.
COVID-19. «Раздуваем ситуацию»
Олимпиада-2020 проходит на фоне беспрецедентных ограничений, связанных с коронавирусом. Игры пройдут без иностранных болельщиков, а местных не пустят на соревнования в шести японских префектурах, включая Токио.
Из-за двух положительных тестов на коронавирус Олимпиаду пропустит чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Члена сборной команды Австралии по конному спорту Джейми Кермонда отстранили от Игр из-за положительной пробы на кокаин. Положительный тест на COVID-19 в преддверии старта Олимпиады сдали не менее 12 человек.
«Мы сейчас ситуацию раздуваем, я могу сказать, что были случаи, когда спортсмены на Олимпиаде заболевали простудными заболеваниями, когда шел грипп, к примеру, и было даже больше, чем 12 человек. Понятное дело, что 12 случаев это некритично, речи о закрытии не идет, но все-таки неприятно. Они очень хотят ее (Олимпиаду - прим. НСН) провести, но если заболевшие будут исчисляться сотнями, тогда, конечно, закончат», - сказала «Радиоточке НСН» Светлана Журова.
Журналист Владимир Познер усомнился в целесообразности проведения Олимпиады, а глава ОКР сказал в ответ, что «Олимпиада нужна, чтобы не разбить мечту спортсменов».
«На мой взгляд, здесь правы оба - и господин Поздняков, и господин Познер. Думаю, что Олимпийское движение нуждается в реформах. Я неоднократно слышал от действующих спортсменов, что Олимпийские Игры, к сожалению, превращаются или уже превратились в междусобойчик и развлечение для членов Международного Олимпийского Комитета. А все-таки Олимпийские Игры должны быть праздником спорта, где все честно соревнуются друг с другом, кто сильнее индивидуально или командно в том или ином виде спорта», - сказал в этой связи «Радиоточке НСН» телеведущий и комментатор Георгий Черданцев.
На Олимпиаде уже стартовал мужской футбольный турнир, который принес несколько неожиданных результатов в матчах с участием главных фаворитов. Аргентина проиграла Австралии со счетом 0:2, Франция крупно уступила Мексике 1:4, а Бразилия обыграла Германию 4:2.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова, поехавшая на Олимпиаду-2020 в Токио, ранее рассказывала, с какими сложностями пришлось там столкнуться журналистам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- МОК исправил границу Крыма на карте
- Роспотребнадзор назвал главные симптомы после острой фазы COVID-19
- Зюганов рассказал о возможных преемниках Путина
- Минздрав: Итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю
- Семь человек погибли при обрушении здания в Индии
- Украина озвучила требования к Западу из-за «Северного потока – 2»
- Более сотни мирных жителей Афганистана погибли от рук неизвестных
- Центробанк отозвал лицензию у Руна-банка
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию
- Роспотребнадзор отметил потерю веса у переболевших в тяжелой форме COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru