«Что значит холод?»: Слуцкая поспорила с президентом МОК о безразличии тренеров к Валиевой

У каждого тренера своя тактика и методика, заявила НСН российская фигуристка Ирина Слуцкая. 

Слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодности тренеров на Олимпиаде в отношении фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой не имеют под собой смысла, каждый тренер знает своего спортсмена и понимает, в какой момент ему лучше подойти и как успокоить, заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Президент МОК Томас Бах ранее отреагировал на поведение тренеров в отношении российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой после их выступления в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Бах считает, что наставники холодно встретили со льда Валиеву, которая допустила в произвольной программе ряд ошибок и не вошла в число призеров. То же самое он сказал и про Трусову. Слуцкая же абсолютно не согласна с таким мнением.

«Это Олимпиада, где есть победители и проигравшие. Что значит холод? У каждого тренера своя тактика и методика. Тренер хорошо знает своего спортсмена и знает, в какой момент подойти и что сказать», - сказала Слуцкая.
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Фигуристка также прокомментировала видео с Трусовой после проката на Олимпиаде, на котором она сказала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед.

«Те, кто сливает это в Сеть, просто негодяи. У человека эмоции, зачем вы лезете? Мало ли, что она сказала на эмоциях. У каждого есть своя правда. Александра, как и любой другой спортсмен, мечтала выиграть Олимпиаду, но ей не хватило», - резюмировала Слуцкая.

Соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде прошли 17 февраля. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Фигурное КатаниеОлимпиадаРоссия
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