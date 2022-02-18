«Что значит холод?»: Слуцкая поспорила с президентом МОК о безразличии тренеров к Валиевой

Фигуристка также прокомментировала видео с Трусовой после проката на Олимпиаде, на котором она сказала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед.

«Те, кто сливает это в Сеть, просто негодяи. У человека эмоции, зачем вы лезете? Мало ли, что она сказала на эмоциях. У каждого есть своя правда. Александра, как и любой другой спортсмен, мечтала выиграть Олимпиаду, но ей не хватило», - резюмировала Слуцкая.

Соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде прошли 17 февраля. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой.

