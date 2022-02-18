«Что значит холод?»: Слуцкая поспорила с президентом МОК о безразличии тренеров к Валиевой
У каждого тренера своя тактика и методика, заявила НСН российская фигуристка Ирина Слуцкая.
Слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодности тренеров на Олимпиаде в отношении фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой не имеют под собой смысла, каждый тренер знает своего спортсмена и понимает, в какой момент ему лучше подойти и как успокоить, заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент МОК Томас Бах ранее отреагировал на поведение тренеров в отношении российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой после их выступления в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Бах считает, что наставники холодно встретили со льда Валиеву, которая допустила в произвольной программе ряд ошибок и не вошла в число призеров. То же самое он сказал и про Трусову. Слуцкая же абсолютно не согласна с таким мнением.
«Это Олимпиада, где есть победители и проигравшие. Что значит холод? У каждого тренера своя тактика и методика. Тренер хорошо знает своего спортсмена и знает, в какой момент подойти и что сказать», - сказала Слуцкая.
Фигуристка также прокомментировала видео с Трусовой после проката на Олимпиаде, на котором она сказала, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед.
«Те, кто сливает это в Сеть, просто негодяи. У человека эмоции, зачем вы лезете? Мало ли, что она сказала на эмоциях. У каждого есть своя правда. Александра, как и любой другой спортсмен, мечтала выиграть Олимпиаду, но ей не хватило», - резюмировала Слуцкая.
Соревнования фигуристок в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде прошли 17 февраля. Золото Игр завоевала россиянка Анна Щербакова, серебряная медаль — у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, вокруг которой в последние дни не утихает допинг-скандал, стала четвертой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,0 млн+180 тыс. / сут.
Умерли
344 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
12,0 млн+198 тыс. / сут.
- В России госпитализировали 18 632 пациентов с COVID-19 за сутки
- Россиянка Резцова стала пятой в масс-старте на Олимпиаде, золото у Франции
- Умер актер Геннадий Юхтин
- Шойгу проведет телефонные переговоры с главой Пентагона
- Москву заливает первый январский дождь
- Сборная Финляндии вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады
- Мишустин назначил нового руководителя Роспатента
- Российский фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022
- Дорогу Горловка - Донецк в ДНР перекрыли из-за обстрелов
- В России упаковки продуктов стали меньше из-за роста цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru