По её словам, европейцы продолжают «фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате».

Пинью добавила, что обсуждать архитектуру евробезопасности можно только после «прекращения огня на Украине» и с привлечением к диалогу НАТО и Евросоюза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцев по дипканалам пригласили в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

