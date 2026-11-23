В Еврокомиссии заявили о неготовности к диалогу с Россией по безопасности
Еврокомиссия (ЕК) получила предложение приехать в Москву, но в настоящее время не готова к двусторонним консультациям с российской стороной. Как пишет RT, об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью.
По её словам, европейцы продолжают «фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать в таком формате».
Пинью добавила, что обсуждать архитектуру евробезопасности можно только после «прекращения огня на Украине» и с привлечением к диалогу НАТО и Евросоюза.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцев по дипканалам пригласили в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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