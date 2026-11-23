«Дженсен Хуанг вновь назначен президентом и главным исполнительным директором, а также членом совета директоров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет директоров восстановил бизнесмена в должности единогласно. Также в компании указали, что на решение повлияла и информация, полученная «от высокопоставленных представителей правительства США».

Согласно данным биржевых торгов, после восстановления Хуанга в должности акции Nvidia резко выросли - более чем на 31%, до 165,11 доллара за бумагу.

Ранее более 200 тысяч человек, в том числе люди, непосредственно связанные с деятельностью компании Nvidia, подписали петицию за восстановление Хуанга в должности, пишут «Известия».

