Хуанга восстановили в должности генерального директора Nvidia
Дженсен Хуанг восстановлен в должности генерального директора американской компании Nvidia. Об этом сообщает пресс-служба технологического гиганта.
«Дженсен Хуанг вновь назначен президентом и главным исполнительным директором, а также членом совета директоров», - говорится в сообщении.
Отмечается, что совет директоров восстановил бизнесмена в должности единогласно. Также в компании указали, что на решение повлияла и информация, полученная «от высокопоставленных представителей правительства США».
Согласно данным биржевых торгов, после восстановления Хуанга в должности акции Nvidia резко выросли - более чем на 31%, до 165,11 доллара за бумагу.
Ранее более 200 тысяч человек, в том числе люди, непосредственно связанные с деятельностью компании Nvidia, подписали петицию за восстановление Хуанга в должности, пишут «Известия».
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