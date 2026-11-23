Оспаривание российскими представителями в европейском суде введенные против них санкции – верная стратегия, несмотря на массу тактических трудностей в доказывании своей правоты. Об этом в комментарии НСН заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Суд Евросоюза зарегистрировал иски к Совету ЕС от холдинг VK, его дочерней компании ООО «Мах» — разработчика мессенджера «Макс» и ее экс-гендиректора Елены Багудиной с требованием отмены санкций. Информация об этом появилась на сайте суда. В исках указывается на бездоказательность и ложность формулировок, из-за которых физические и юридические лица были внесены в санкционные списки. Истцы требуют отменить ограничения и обязать Совет ЕС оплатить судебные издержки.