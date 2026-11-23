Пробить стену: Как VK намерен добиваться отмены санкций в суде ЕС
Российским представителям надо доказывать в состязательном процессе свою правоту, несмотря на политические препоны, заявил НСН профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
Оспаривание российскими представителями в европейском суде введенные против них санкции – верная стратегия, несмотря на массу тактических трудностей в доказывании своей правоты. Об этом в комментарии НСН заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
Суд Евросоюза зарегистрировал иски к Совету ЕС от холдинг VK, его дочерней компании ООО «Мах» — разработчика мессенджера «Макс» и ее экс-гендиректора Елены Багудиной с требованием отмены санкций. Информация об этом появилась на сайте суда. В исках указывается на бездоказательность и ложность формулировок, из-за которых физические и юридические лица были внесены в санкционные списки. Истцы требуют отменить ограничения и обязать Совет ЕС оплатить судебные издержки.
«Здесь надо понимать, что суд Евросоюза — это судебный орган интеграционного объединения. Он скорее всего признает приемлемость рассмотрения данного дела в его юрисдикции. Практика уже сложилась, это не первый такой иск, который подается в суд ЕС. Тут, конечно, не стоит вопрос о виновности ответчика. Дело в том, что эти решения принимались в соответствии с нормами ЕС, которые обеспечивают национальную безопасность. Они это видят в таком ключе. Временные ограничения воспрещают собственным членам ЕС иметь взаимоотношения с подсанкционными лицами из России в данном случае. Поэтому здесь важно обращать внимание и скрупулезно проверить, была ли соблюдена вся процедура принятия таких решений. Были уже прецеденты, когда именно по этим основаниям иски удовлетворялись», - отметил собеседник НСН.
Он также подчеркнул, что даже положительное судебное решение не гарантирует истцам снятия ограничений.
«Надо понимать, что даже, если суд примет решение в пользу российских заявителей, ЕС может повторно внести их в санкционные списки после формального исключения. Такие случаи тоже были уже неоднократно. Однако сидеть сложа руки тут тоже нельзя. Все равно надо пытаться пробивать эту стену, и в состязательном процессе доказывать свои позиции. Рано или поздно это должно привести к желаемому результату», - заключил Дмитрий Лабин.
ЕС ввел санкции против VK, «Макса» и Багудиной 13 июля 2026 года. После публикации решения Совета ЕС в VK заявили, что считают решение незаконным и необоснованным. В холдинге также подчеркнули, что ограничения не влияют на работу компании и платформ «ВКонтакте» и «Макс». Включение VK в санкционный список ЕС предусматривает блокировку ее активов на территории Евросоюза и запрет европейским лицам предоставлять компании средства и экономические ресурсы.
Приложения VK пропали из App Store 25 июня, а из Google Play — 16 июля. Уже установленные программы продолжают работать. Между тем, зарубежные разработчики начали активнее размещать свои приложения и программы в RuStore. Однако, как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, официальный российский магазин мобильных приложений и игр нужен только для того, чтобы загрузить санкционные приложения. Попытка же освоить российский рынок со стороны китайских игроков не приводит к результатам.
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