В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велопроката
Сезон аренды электросамокатов и велопроката завершился в Москве. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что решение принято в целях безопасности, так как синоптики прогнозируют в столице «снегопады и похолодание».
«Самокаты и велосипеды на парковках уже недоступны для аренды. Операторы постепенно увозят их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году», - отметил он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что курьеры на электровелосипедах и других СИМ не должны мешать движению зимой и в плохую погоду.
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