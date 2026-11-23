Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что решение принято в целях безопасности, так как синоптики прогнозируют в столице «снегопады и похолодание».

«Самокаты и велосипеды на парковках уже недоступны для аренды. Операторы постепенно увозят их в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году», - отметил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что курьеры на электровелосипедах и других СИМ не должны мешать движению зимой и в плохую погоду.