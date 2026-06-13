Ограбление Англии, завышение статистики, Иран: Скандалы ЧМ-2026
Кроме мячей у футболистов сборной Англии украли в США бутсы и ключевое снаряжение.
Чемпионат мира по футболу ФИФА-2026, стартовавший 11 июня, уже не обходится без скандалов. В этом году мундиаль проходит сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. В ЧМ по футболу впервые примут участие сразу 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.
При этом праздник футбола уже омрачили кража мячей и снаряжения у игроков английской сборной, завышение статистики ФИФА и «давление» США на команду Ирана.
СБОРНУЮ АНГЛИИ ОБОКРАЛИ В США
Накануне издание «Daily Mail» сообщило, что сборную Англии ограбили на Чемпионате мира по футболу-2026 в США. По данным источника, перед первой тренировкой английской команды в американском Канзас-Сити из фургона у футболистов украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое снаряжение. СМИ писали, что у спортсменов сохранился лишь один мяч.
Известно, что среди украденного — персональные бутсы капитана английской сборной Гарри Кейна и лидера атак Джуда Беллингема. Кроме того, пропали аналитическое оборудование, тактические доски главного тренера национальной команды Англии Томаса Тухеля и массажные столы для восстановления.
Отмечается, что служба безопасности подозревает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку экипировки. Английская футбольная ассоциация сотрудничает с местной полицией, пытаясь вернуть украденное.
Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии, передает «Sky Sport».
«Мы расследуем возможную кражу оборудования из командного автомобиля, который прибыл в Канзас-Сити. Два подозреваемых были взяты под стражу до завершения расследования», - заявили в департаменте полиции Канзас-Сити.
ЗАВЫШЕНИЕ СТАТИСТИКИ ФИФА
До этого СМИ раскритиковали ФИФА за искусственное превышение статистики по посещению матчей ЧМ-2026. Поводом к этому стала игра первого тура группы А между сборными Южной Кореи и Чехии на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре в Мексике.
Так, по официальным данным ФИФА, игру посетили 44 тысячи 985 зрителей при вместимости арены 45 тысяч 664 места, что составляет 98,5% заполнения стадиона. При этом свободными остались всего 679 кресел.
Однако корреспондент издания «The Athletic» Джейкоб Уайтхед заметил расхождения между заявленной посещаемостью и реальной картиной на трибунах. Журналист заявил, что на стадионе присутствовали обширные пустые сектора, особенно в VIP-зоне, где стоимость билетов превышает $5 тысяч.
В ответ на это в ФИФА подчеркнули, что официальные данные о посещаемости всегда отражают количество отсканированных билетов и всех зрителей, находившихся на территории стадиона, независимо от того, занимали ли они свои места. В организации также добавили, что они тесно сотрудничают с администрацией арен и билетными службами для обеспечения достоверности публикуемой информации, передает «The Independent».
К слову, по данным городского министерства общественной безопасности Мехико, в мероприятиях в день открытия Чемпионата мира по футболу-2026 в столице Мексики приняли участие почти полмиллиона человек.
Сообщалось, что матч открытия ЧМ на стадионе «Ацтека» в Мехико посетили 80 тысяч зрителей, главную фан-зону на площади Сокало — 100 тысяч человек, еще около 200 тысяч болельщиков посетили футбольные фестивали во всех 16 районах Мехико, а 120 тысяч человек собрались у монумента Ангелу Независимости в мексиканской столице.
«ДАВЛЕНИЕ» НА ИРАН: ОГРАНИЧЕНИЯ В США И КВОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Кроме того, на фоне обострения конфликта США и Ирана у иранской футбольной сборной возникли проблемы на ЧМ-2026, часть игр которого проходит в американских городах.
Так, например, власти США не разрешили футболистам сборной Ирана находиться в стране вне игровых дней на Чемпионате мира, передает ВВС. В Тегеране назвали такие действия политически мотивированными и обвинили Вашингтон в дискриминации нацкоманды ИРИ. В связи с этим посольство Ирана попросило Международную федерацию футбола вмешаться в ситуацию.
К тому же агентство «Reuters» со ссылкой на заявление иранской Федерации футбола писало, что организаторы ЧМ-2026 отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. По информации источника, даже уже оформивших поездку фанатов лишили возможности посетить игры национальной команды.
«Это несмотря на то что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», - сообщили в федерации.
Изначально сборная Ирана хотела отказаться от участия в ЧМ-2026 из-за обострения ситуации с США на Ближнем Востоке, но все же приняла решение поехать на мундиаль. Иранская команда провела переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из США в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила иранской сборной гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что защитник сборной США по футболу Крис Ричардс установил уникальное достижение на чемпионате мира, которого не фиксировали ни разу за 60 лет, отдав 83 точных паса.
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