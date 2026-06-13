Ограбление Англии, завышение статистики, Иран: Скандалы ЧМ-2026

При этом праздник футбола уже омрачили кража мячей и снаряжения у игроков английской сборной, завышение статистики ФИФА и «давление» США на команду Ирана.

СБОРНУЮ АНГЛИИ ОБОКРАЛИ В США

Накануне издание «Daily Mail» сообщило, что сборную Англии ограбили на Чемпионате мира по футболу-2026 в США. По данным источника, перед первой тренировкой английской команды в американском Канзас-Сити из фургона у футболистов украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое снаряжение. СМИ писали, что у спортсменов сохранился лишь один мяч.