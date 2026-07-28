В СК призвали признать использование ИИ отягчающим обстоятельством для преступников

В интервью «Интерфаксу» он указал, что ведомством уже подготовлен соответствующий законопроект об ужесточении уголовной ответственности.

Бастрыкин также отметил, что развитие современных технологий и их общедоступность «упрощают совершение различных видов преступлений», параллельно предоставляя злоумышленникам «высокий уровень анонимности».

«В настоящее время такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма», - указал председатель СК РФ.

Ранее заведующий лабораторией интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович заявил «Радиоточке НСН», что доступность ИИ-инструментов способна привести к росту числа киберинцидентов и системному снижению защищённости цифровых сервисов.

