Путин назначил новых послов в Анголе, КНДР и Чаде

Также глава государства назначил нового посла РФ в Анголе. Этот пост занял Александр Брянцев, который, по совместительству, будет чрезвычайным и полномочным послом страны в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.

Кроме того, российский лидер назначил Максима Дульяна послом России в Республике Чад. А посол РФ в Новой Зеландии Станислав Кранс, по совместительству, будет послом страны в Королевстве Тонга.

Ранее Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

