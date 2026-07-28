Путин назначил новых послов в Анголе, КНДР и Чаде
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Подъёлышева чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР. Об этом сообщает RT.
Также глава государства назначил нового посла РФ в Анголе. Этот пост занял Александр Брянцев, который, по совместительству, будет чрезвычайным и полномочным послом страны в Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи.
Кроме того, российский лидер назначил Максима Дульяна послом России в Республике Чад. А посол РФ в Новой Зеландии Станислав Кранс, по совместительству, будет послом страны в Королевстве Тонга.
Ранее Путин назначил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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