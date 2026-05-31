«Я — азартный футболист!»: Маликов признался, что болеет за «Динамо»
Артист также рассказал, что Чемпионат мира по футболу в России стал одним из самых сильных впечатлений в его жизни.
Народный артист России, певец, композитор Дмитрий Маликов в беседе со специальным корреспондентом НСН признался, что в футболе болеет за «Динамо» и иногда гоняет мяч по полю. При этом он также с ностальгией вспомнил и похвалил ЧМ-2018 в России.
«У меня папа "динамовец", поэтому мне "по наследству" передалась эта замечательная команда. Люблю смотреть футбол на стадионе, не обязательно VIP-ложа. На стадионе, конечно, зрелищно. Я вот всегда немного с грустью вспоминаю, какое потрясающее у нас было событие — Чемпионат мира по футболу. У меня такое было впечатление с точки зрения и организации, и самих игр — одно из самых сильных впечатлений в жизни», - отметил артист на турнире Radio Monte Carlo Golf Cup.
Маликов также признался, что недавно получил травму на поле во время игры в футбол.
«Я азартный, когда выхожу на поле, как футболист. Мы играем по воскресеньям. Во время игры я потянул заднюю мышцу бедра, и она до сих пор у меня болит. Потому что я азартный и не могу успокоиться: я лечу за мячом и забываю о том, сколько мне лет. К врачу не обращался, больновато, но по крайней мере не хромаю», - рассказал певец.
При этом он добавил, что не любит онлайн игры, но иногда играет с сыном в шахматы на телефоне.
«Я онлайн игры не люблю. Но мы с Марком (сын Дмитрия Маликова – прим. НСН) играем в шахматы. Единственное для чего он у меня просит телефон, у него нет телефона, — для того, чтобы поиграть в онлайн шахматы. Я хочу, чтобы он меня наконец-то обыграл!» - заключил собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Маликов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поделился, что обычно играет в теннис и футбол, а поиграть в гольф, у него не всегда есть возможность.
