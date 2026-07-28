Трамп заявил, что Ормузский пролив контролируют США

Морская блокада в Ормузском проливе продолжается прямо сейчас. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, в настоящее время Иран не контролирует пролив.

«Там проходят только те корабли, которые мы хотим... Мы контролируем пролив», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее данные об установке Ираном полного контроля над входом кораблей в Ормузский пролив опровергло Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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