Wildberries выплатила пострадавшим при атаках на ее объекты более 40 млн рублей
Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки людей, пострадавших в результате атак на её логистические объекты. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Уточняется, что первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля.
«На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей», - указано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат на контроле вопрос помощи маркетплейсу Wildberries, однако конкретных решений о поддержке пока не принималось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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