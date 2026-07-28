Wildberries выплатила пострадавшим при атаках на ее объекты более 40 млн рублей

Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки людей, пострадавших в результате атак на её логистические объекты. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

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Уточняется, что первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля.

«На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей», - указано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти держат на контроле вопрос помощи маркетплейсу Wildberries, однако конкретных решений о поддержке пока не принималось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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