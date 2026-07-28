Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдёт в Женеве

За шахматную корону поборются действующий чемпион мира индиец Доммараджу Гукеш и представитель Узбекистана Жавохир Синдаров, ранее победивший в турнире претендентов.

Уточняется, что чемпионский матч, который пройдёт с 25 ноября по 15 декабря, станет самым молодым. Это связано с тем, что Гукешу и Синдарову на момент его начала будет по 20 лет.

Экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил в эфире «Матч ТВ», что принял решение о приостановке любой шахматной деятельности.

Ранее Кирсан Илюмжинов, возглавлявший FIDE c 1995 по 2018 год, заявил, что решил завершить работу в шахматной сфере и заняться собственными проектами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».