Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдёт в Женеве
Матч за звание чемпиона мира по шахматам в 2026 году пройдёт в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
За шахматную корону поборются действующий чемпион мира индиец Доммараджу Гукеш и представитель Узбекистана Жавохир Синдаров, ранее победивший в турнире претендентов.
Уточняется, что чемпионский матч, который пройдёт с 25 ноября по 15 декабря, станет самым молодым. Это связано с тем, что Гукешу и Синдарову на момент его начала будет по 20 лет.
Экс-президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил в эфире «Матч ТВ», что принял решение о приостановке любой шахматной деятельности.
Ранее Кирсан Илюмжинов, возглавлявший FIDE c 1995 по 2018 год, заявил, что решил завершить работу в шахматной сфере и заняться собственными проектами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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