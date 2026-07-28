Российские войска освободили населённый пункт Красный Кут в ДНР
28 июля 202614:19
Алексей Филимонов
Российские войска освободили в Донецкой народной республике (ДНР) ещё один населённый пункт. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве уточнили, что под контроль Вооружённых сил РФ перешло село Красный Кут.
Как указали в министерстве, населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Центр».
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении села Коммунаровка в Днепропетровской области и села Торское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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