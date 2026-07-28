Российские войска освободили населённый пункт Красный Кут в ДНР

Российские войска освободили в Донецкой народной республике (ДНР) ещё один населённый пункт. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

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В военном ведомстве уточнили, что под контроль Вооружённых сил РФ перешло село Красный Кут.

Как указали в министерстве, населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении села Коммунаровка в Днепропетровской области и села Торское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФДНРСпецоперация

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