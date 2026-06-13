СМИ: У сборной Англии украли мячи и бутсы на ЧМ

Сборную Англии по футболу ограбили на чемпионате мира в США. Об этом пишет Daily Mail.

Перед первой тренировкой сборной в американском Канзас-Сити из фургона у футболистов украли бутсы, официальные мячи турнира и ключевое снаряжение. По данным СМИ, сохранился только один мяч.

Служба безопасности подозревает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку экипировки. Английская футбольная ассоциация сотрудничает с местной полицией, пытаясь вернуть украденное.

Чемпионат мира проходит 11 июня-19 июля в Мексике, США и Канаде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сборная Англии проведет первый матч в рамках турнира 17 июня, команда сыграет со сборной Хорватии.

