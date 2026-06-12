Победа Мексики, 3 красные карточки и флаг РФ: Как начался ЧМ-2026
Первую игру чемпионата накануне провели сборные Мексики и ЮАР.
Вечером 11 июня стартовал Чемпионат мира по футболу ФИФА-2026. Он пройдет до 19 июля. Впервые в истории мировое футбольное первенство состоится с участием 48 национальных команд вместо прежних 32. Также впервые ФИФА проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ.
Особенность турнира в этом году в том, что он проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Первая игра состоялась накануне в Мексике между сборными Мексики и ЮАР. Победу в матче со счетом 2:0 одержали мексиканцы. При этом основными фаворитами чемпионата этого года называют Испанию и Францию.
ОТКРЫТИЕ ЧМ-2026
Открытие Чемпионата мира по футболу-2026 прошло в Мексике на стадионе «Ацтека» в Мехико. В начале шоу на газон постелили зеленое полотнище с золотыми узорами. Мексиканская певица и композитор Лила Даунс появилась в белом местном одеянии в сопровождении актеров и танцоров в образах шаманов и золотых небольших футбольных мячей. Шаманы били в бубны и барабаны. Позже на стадионе появился большой кубок Чемпионата мира по футболу.
Основную часть первого акта церемонии открытия ЧМ-2026 прервали монстры Лабубу. Два человека в костюмах этих персонажей заполнили паузу перед выходом артистов. После этого на стадионе появились мировые звезды. Так, на мероприятии выступили Дэвид Гетта, Меган Ти Стэллион и Шакира, исполнившая официальный гимн турнира «Dai Dai».
Кроме того, на открытии ЧМ-2026 появились исполнитель Джей Бальвин и итальянский оперный певец Андреа Бочелли. Также в мероприятии приняла участие известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Главным событием церемонии стало появление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с трофеем чемпионата мира.
Футбольный тренер Валерий Непомнящий в беседе с НСН говорил, что ждет сюрпризов от Чемпионата мира по футболу, но не вдохновлен его «экзотическими» участниками.
«Конечно, хотелось бы, чтобы чудо случилось, и на чемпионатах мира это происходит раз за разом. Из трех сборных-хозяек чемпионата мексиканцы должны добиться большего. Мне кажется, ни Канада, ни США не имеют шансов пробиться в число даже 16 лучших команд. Команды-фавориты на этом чемпионате больше из Европы, несмотря на то, что он проходит в Америке. Нет ощущения большого, выдающегося праздника. Не скажу, что буду ночами не спать и смотреть игры. Я буду следить только за сборной Узбекистана, а Кюрасао, Гаити и Кабо-Верде мне неинтересны, хотя сборную Кюрасао возглавляет Дик Адвокат, при этом она полностью состоит из ассимилированных голландцев», - сказал он.
ПЕРВЫЙ МАТЧ: ПОБЕДА МЕКСИКИ, КРАСНЫЕ КАРТОЧКИ И ФЛАГ РФ
В первом матче Чемпионата мира по футболу-2026 встретились сборные Мексики и ЮАР. Эта игра оказалась уникальной в истории ЧМ, так как еще никогда на мундиале не дублировался состав участников матчей открытия. Так, нацсборные Мексики и ЮАР уже открывали ЧМ-2010. Тогда команды сыграли вничью со счетом 1:1 в ЮАР.
Первый гол Чемпионата мира-2026 на девятой минуте забил игрок мексиканской команды Хулиан Киньонес, передает RT. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Мексики.
В составе сборной этой страны сыграли два представителя Российской премьер-лиги (РПЛ): защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел с первых минут с капитанской повязкой, а полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес появился на поле во втором тайме. Всего на ЧМ-2026 болельщики клубов РПЛ смогут увидеть игру еще десяти футболистов, игравших в прошедшем сезоне в чемпионате России.
При этом российский флаг появился на трибунах матча-открытия в Мексике, несмотря на то, что сборная РФ по футболу не участвует в турнирах ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года. Тем не менее флаг России был вывешен на крыше стадиона вместе с флагами других стран-ассоциаций, которые входят в ФИФА.
Кроме того, известно, что российские болельщики принесли флаг РФ на первый матч ЧМ-2026. Один из фанатов рассказал ТАСС, что привез флаг города Нерчинска, в котором родился.
«Нас приехало где-то 30 человек. Организованно прилетели вместе, через Стамбул. Пока все отлично, все супер», - рассказал собеседник агентства.
Между тем, первый матч ЧМ-2026 стал уникальным, так как во время него сразу три игрока получили красные карточки. Так, на 49-й минуте был удален футболист сборной ЮАР Сфифело Ситхоул. Позже красные карточки также получили южноафриканец Тембе Зване и мексиканец Сесар Монтес, пишет RT.
Впервые в игре, открывшей чемпионат мира, главный арбитр показал три красные карточки. На этом матче работал бразилец Вильтон Сампайо. Ранее два удаления было в матче открытия чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Камеруна, который завершился со счетом 0:1.
ФАВОРИТЫ ЧМ-2026
Между тем, суперкомпьютер «Opta» в качестве главного фаворита Чемпионата мира по футболу-2026 назвал сборную Испании. Он оценил вероятность победы испанцев в 16%. При этом в ТОП-5 претендентов на победу также попали национальные сборные Франции (12,9%), Англии (10,8%), Аргентины (10,1%0 и Португалии (7,1%), передает RT.
Кроме того, в десятку фаворитов мундиаля суперкомпьютер выделил команды из Бразилии (6,6%), Германии (5,9%), Нидерландов (3,9%), Норвегии (3,5%) и Бельгии (2,4%).
В свою очередь экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с НСН подчеркнул, что европейский футбол должен превосходить латиноамериканский, потому среди его фаворитов на ЧМ-2026 — сборные Франции, Испании и Португалии.
«У меня нет конкретной команды, за которую я буду болеть, а вот за красоту футбола порадуюсь и посмотрю большую часть матчей. Мои фавориты — Франция, Испания и Португалия. Исходя из того, как играют команды, какие там футболисты, думаю, кто-то из них должен стать чемпионом мира. Понятно, что в футболе присутствует везение и удача. Потому никто не скажет точно, кому будет фартить на чемпионате мира. На чьей стороне будет удача, тот и победит. Конечно, там есть еще Аргентина и Бразилия, но мне кажется, европейский футбол должен превосходить латиноамериканский», - заметил он.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что на ЧМ-2026 будет болеть за сборную Испании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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