Победа Мексики, 3 красные карточки и флаг РФ: Как начался ЧМ-2026

Особенность турнира в этом году в том, что он проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Первая игра состоялась накануне в Мексике между сборными Мексики и ЮАР. Победу в матче со счетом 2:0 одержали мексиканцы. При этом основными фаворитами чемпионата этого года называют Испанию и Францию.

ОТКРЫТИЕ ЧМ-2026

Открытие Чемпионата мира по футболу-2026 прошло в Мексике на стадионе «Ацтека» в Мехико. В начале шоу на газон постелили зеленое полотнище с золотыми узорами. Мексиканская певица и композитор Лила Даунс появилась в белом местном одеянии в сопровождении актеров и танцоров в образах шаманов и золотых небольших футбольных мячей. Шаманы били в бубны и барабаны. Позже на стадионе появился большой кубок Чемпионата мира по футболу.