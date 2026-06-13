ФИФА ответила на обвинения в завышении статистики посещения ЧМ
Международная федерация футбола (ФИФА) официально отреагировала на обвинения СМИ в искусственном завышении статистики посещаемости матчей чемпионата мира 2026 года, сообщает РБК.
Поводом для критики стал матч первого тура группы А между сборными Южной Кореи и Чехии на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре. Согласно официальным данным ФИФА, игру посетили 44 985 зрителей при вместимости арены 45 664 места, что составляет 98,5% заполнености. При этом свободными остались всего 679 кресел.
Корреспондент издания The Athletic Джейкоб Уайтхед заметил расхождения между заявленной посещаемостью и реальной картиной на трибунах. Журналист отметил, что на стадионе присутствовали обширные пустые сектора, особенно в VIP-зоне, где стоимость билетов превышает $5 000.
В ответ ФИФА подчеркнула, что официальные данные о посещаемости всегда отражают количество отсканированных билетов и всех зрителей, находившихся на территории стадиона, независимо от того, занимали ли они свои места. В организации также добавили, что они тесно сотрудничают с администрацией арен и билетными службами для обеспечения достоверности публикуемой информации.
Вечером 11 июня стартовал Чемпионат мира по футболу ФИФА-2026, который пройдет до 19 июля. Впервые в истории мировое футбольное первенство состоится с участием 48 национальных команд вместо прежних 32, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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