ФИФА ответила на обвинения в завышении статистики посещения ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) официально отреагировала на обвинения СМИ в искусственном завышении статистики посещаемости матчей чемпионата мира 2026 года, сообщает РБК.

Поводом для критики стал матч первого тура группы А между сборными Южной Кореи и Чехии на стадионе «Акрон» в Гвадалахаре. Согласно официальным данным ФИФА, игру посетили 44 985 зрителей при вместимости арены 45 664 места, что составляет 98,5% заполнености. При этом свободными остались всего 679 кресел.

Корреспондент издания The Athletic Джейкоб Уайтхед заметил расхождения между заявленной посещаемостью и реальной картиной на трибунах. Журналист отметил, что на стадионе присутствовали обширные пустые сектора, особенно в VIP-зоне, где стоимость билетов превышает $5 000.