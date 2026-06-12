Война окончена? В Иране подтвердили согласование меморандума с США
До этого американский лидер Дональд Трамп объявил о завершении конфликта с ИРИ.
В Иране подтвердили согласование меморандума с США. Речь идет об основных пунктах документа. До этого президент США Дональд Трамп объявил о завершении войны с ИРИ, хотя в Тегеране эту информацию опровергали. При этом некоторые регионоведы считают, что Вашингтону и Тегерану выгодна позиционная война, поэтому она может затянуться.
ИРАН ПОЧТИ СОГЛАСИЛСЯ?
12 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании Тегерана и Вашингтона согласован по основным пунктам. По данным «Axios», иранская сторона на высоком уровне уже одобрила соглашение, которое ожидает утверждения верховным лидером ИРИ Моджтабой Хаменеи.
«Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», - приводит слова Багаи телеканал «Press TV».
При этом накануне в Иране опровергли слова американского президента Дональда Трампа о завершении конфликта между Тегераном и Вашингтоном. В четверг президент США заявил, что в его понимании руководство ИРИ одобрило подписание соглашения с Соединенными Штатами. Однако Багаи назвал спекулятивными утверждения лидера США о предстоящем подписании мирного соглашения, подчеркнув, что «еще ничего окончательно не согласовано».
Иранский дипломат заметил, что Вашингтон за последние несколько месяцев не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня, передает агентство IRNA. По словам Багаи, США много раз пытались навязать Ирану ряд необоснованных требований, но ИРИ не собирается отступать от своих принципиальных позиций.
ТРАМП ХОЧЕТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ
До этого Дональд Трамп заявил об отмене запланированных атак на Иран в связи с тем, что обсуждения с Тегераном перешли на высший уровень и их одобрило руководство страны.
Днем ранее американский лидер заявил, что соглашение с ИРИ может быть подписано уже в ближайшие выходные, передает RT. По его словам, это может произойти в Европе в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса.
Трамп заявил, что в меморандуме о взаимопонимании Иран даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием, частью сделки станет также снятие морской блокады. Документы, по утверждению Трампа, предстоит окончательно оформить в ближайшие несколько дней, пишет РИА Новости.
При этом на своей странице в одной из соцсетей американский лидер подчеркнул, что режим морской блокады Ирана будет сохранен в полной силе. Он добавил, что ограничения будут действовать до момента окончательной финализации договоренностей с Тегераном.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УДАРОВ
10 июня президент США обвинил Иран в затягивании урегулирования, а в ночь на 11 июня Штаты атаковали юг ИРИ. Трамп пригрозил противнику полным разгромом, если тот не пойдет на сделку.
В ответ на это Иран полностью закрыл проход через Ормузский пролив и объявил о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. Представители КСИР сообщили об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. СМИ писали, что военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.
Между тем, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня считает, что США и Ирану выгодна позиционная война. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с Сектором Газа и Ливаном.
«Основная проблема даже не в том, когда стороны смогут договориться, а в том, что договориться пытаются США и Иран, а Израиль, который надо рассматривать в качестве инициатора боевых действий, особо ни на какие соглашения идти не готов. Об этом свидетельствуют действия в Ливане. Для Ирана важно комплексное урегулирование проблем. Судя по заявлениям американской стороны, США стремятся к соглашению вокруг ядерной программы и определения будущего Ормузского пролива. Комплексного решения проблемы без вопросов по Газе и Ливану не последует, конфликт будет в той или иной форме продолжаться. Позиционная война с ограниченными атаками выгодна всем сторонам. Можно, конечно, интенсивность ударов повышать или понижать, но постоянно поддерживать высокую интенсивность с масштабным применением БПЛА и ракетного вооружения слишком дорого. Если все будет продолжаться так, как это происходит сейчас, то это позволит экономить, но в то же время поддерживать имидж. В промежутках между ударами можно делать всякие громкие заявления. Это может затянуться надолго», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый виток эскалации между США и Ираном «чреват новыми, дополнительными негативными последствиями» как для ситуации в регионе, так и для всей международной экономики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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