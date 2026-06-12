Война окончена? В Иране подтвердили согласование меморандума с США

«Основная проблема даже не в том, когда стороны смогут договориться, а в том, что договориться пытаются США и Иран, а Израиль, который надо рассматривать в качестве инициатора боевых действий, особо ни на какие соглашения идти не готов. Об этом свидетельствуют действия в Ливане. Для Ирана важно комплексное урегулирование проблем. Судя по заявлениям американской стороны, США стремятся к соглашению вокруг ядерной программы и определения будущего Ормузского пролива. Комплексного решения проблемы без вопросов по Газе и Ливану не последует, конфликт будет в той или иной форме продолжаться. Позиционная война с ограниченными атаками выгодна всем сторонам. Можно, конечно, интенсивность ударов повышать или понижать, но постоянно поддерживать высокую интенсивность с масштабным применением БПЛА и ракетного вооружения слишком дорого. Если все будет продолжаться так, как это происходит сейчас, то это позволит экономить, но в то же время поддерживать имидж. В промежутках между ударами можно делать всякие громкие заявления. Это может затянуться надолго», - подчеркнул он в беседе с НСН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый виток эскалации между США и Ираном «чреват новыми, дополнительными негативными последствиями» как для ситуации в регионе, так и для всей международной экономики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».