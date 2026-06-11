В Мехико стартовала церемония открытия чемпионата мира по футболу

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года проходит в Мехико на легендарной арене «Ацтека». Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР начинается в 22:00 по московскому времени.

Сборные Мексики и ЮАР уже открывали мировое первенство в 2010 году в Йоханнесбурге. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.