В Мехико стартовала церемония открытия чемпионата мира по футболу
Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года проходит в Мехико на легендарной арене «Ацтека». Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР начинается в 22:00 по московскому времени.
Сборные Мексики и ЮАР уже открывали мировое первенство в 2010 году в Йоханнесбурге. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.
На церемонии выступили Дэвид Гетта, Меган Ти Стэллион, Андреа Бочелли и Шакира, исполнившая официальный гимн турнира Dai Dai. Соревнования продлятся до 19 июля и пройдут на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
В турнире примут участие рекордные 48 сборных вместо прежних 32. Все команды разделены на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут победители групп, команды, занявшие вторые места, а также восемь лучших сборных из числа занявших третьи позиции.
Перед началом ЧМ футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что ждет сюрпризов от чемпионата мира по футболу, но не вдохновлен его «экзотическими» участниками.
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