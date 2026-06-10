Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу
Главным претендентом на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года является сборная Испании. Такой прогноз сделал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
Вероятность победы испанцев была оценена в 16%. В ТОП-5 претендентов также вошли сборные Франции (12,9%), Англии (10,8%), Аргентины (10,1%0 и Португалии (7,1%).
Кроме того, в десятку фаворитов мундиаля суперкомпьютер определил национальные команды Бразилии (6,6%), Германии (5,9%), Нидерландов (3,9%), Норвегии (3,5%) и Бельгии (2,4%).
Чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, стартует 11 июня. В первом матче турнира мексиканская борная встретится с командой ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу
- «Просыпались с ужасом!»: «Кривая линия» помогла Дальнегорску, а в Мурманске спасают океанариум
- Путин: Можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ
- Термы вместо бутиков: Россию ждет волна реновации торговых центров
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на слишком долгое отключение горячей воды
- Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России
- Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ
- Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей
- «Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий
- Группа The Cure готовит три новых альбома