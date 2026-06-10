Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу

Вероятность победы испанцев была оценена в 16%. В ТОП-5 претендентов также вошли сборные Франции (12,9%), Англии (10,8%), Аргентины (10,1%0 и Португалии (7,1%).

Кроме того, в десятку фаворитов мундиаля суперкомпьютер определил национальные команды Бразилии (6,6%), Германии (5,9%), Нидерландов (3,9%), Норвегии (3,5%) и Бельгии (2,4%).

Чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, стартует 11 июня. В первом матче турнира мексиканская борная встретится с командой ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

