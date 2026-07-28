В России предложили создать «доску позора» для уехавших артистов

По его мнению, такие артисты наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своей страны. Поэтому их следует навсегда лишить возможности зарабатывать в России.

«Артистам, предавшим свою Родину... самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают», - заключил Константинов.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что решившей снова петь на русском языке Вере Брежневой нельзя позволить вернуться на российскую сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

