В России предложили создать «доску позора» для уехавших артистов
Покинувших Россию артистов, которые дискредитируют страну за границей, следует помещать на «доску позора». Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его мнению, такие артисты наплевательски отнеслись к ценностям и интересам своей страны. Поэтому их следует навсегда лишить возможности зарабатывать в России.
«Артистам, предавшим свою Родину... самое место на доске позора. Люди должны знать, чье творчество они слушают», - заключил Константинов.
Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что решившей снова петь на русском языке Вере Брежневой нельзя позволить вернуться на российскую сцену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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