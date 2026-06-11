Масалитин назвал сборную, которая удивит на чемпионате мира по футболу

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная Мексики способна преподнести сюрприз на предстоящем чемпионате мира по футболу. Своим мнением экс-форвард армейцев поделился в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания подчеркнул важность адаптации к погодным условиям, отметив, что мексиканской команде не потребуется время на привыкание к жаркому климату. Масалитин также предположил, что одну из сенсаций турнира способна преподнести какая-нибудь африканская сборная.

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Ранее он заявлял, что главной задачей Лионеля Месси и Криштиану Роналду на мировом первенстве станет поддержка молодых партнеров по команде. Масалитин подчеркивал, что опыт играет ключевую роль на крупных международных турнирах.

В четверг, 11 июня, в Мехико на легендарной арене «Ацтека» прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу, в котором принимают участие 48 сборных, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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