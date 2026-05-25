Булыкин объяснил, почему россияне стали меньше смотреть футбол
Дмитрий Булыкин заявил НСН, что россияне уступают в любви к футболу англичанам и немцам, но топовые матчи никого не оставляют равнодушным.
Российские футбольные клубы и сборные не участвуют в официальных международных турнирах, что ударило по вовлеченности российских зрителей, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
25 мая отмечается Всемирный день футбола. В России самых преданных болельщиков — тех, у кого есть любимая команда, кто постоянно следит за чемпионатами и ходит на стадионы, немного. Среди россиян их 5%. Еще 9% периодически смотрят матчи разного уровня, а 10% ограничиваются крупными турнирами вроде чемпионатов Европы и мира или Лиги чемпионов, следует из опроса SuperJob. За восемь лет после ЧМ, проходившего в России, интерес к футболу остыл. По сравнению с 2018 годом доля постоянных болельщиков снизилась с 7 до 5%, тех, кто интересуется периодически, — с 11 до 9%.
«Сегодня нет международных матчей, игры не показывают по федеральным каналам. Из-за этого, возможно, зрители немного потеряли интерес. Сейчас чемпионат мира покажут, и интерес сразу вырастет к футболу и матчам. За наши команды больше людей будут болеть, когда мы будем играть в международных турнирах. Я знаю, что сейчас любители футбола не смотрят так много матчей, как раньше, а только несколько основных матчей сезона. Поэтому такое снижение и происходит. В целом любовь к футболу остается. Хоккей у нас меньше смотрят, футбол – это все-таки популярный вид спорта у нас, особенно среди зрителей», - отметил он.
Он также подчеркнул, что россияне уступают в любви к футболу англичанам и немцам, но топовые матчи никого не оставляют равнодушным.
«Матч «Спартак» - «Краснодар» показал, что собрали полные трибуны, а еще сколько людей смотрели по телевизору. Поэтому я думаю, что эта статистика не отражает реальное положение дел. Конечно, с англичанами, немцами и испанцами тяжело сравнивать, потому что они поколениями футбол смотрят, они больше интересуются, чем россияне. Но я был удивлен, когда многие говорили, что смотрели Лигу чемпионов на платформах, не на телевизоре. Надеюсь, скоро мы опять будем смотреть топовые матчи передовых клубов – «Реала», «Барселоны» и других», - рассказал он.
Московский «Спартак» ранее завоевал Кубок России по футболу, победив в Суперфинале «Краснодар». Встреча на стадионе «Лужники» в основное время завершилась со счётом 1:1. У красно-белых гол забил Пабло Солари, у «быков» - Дуглас Аугусто. В серии пенальти «Спартак» оказался точнее - 4:3. Решающую роль сыграл вратарь Илья Помазун, вышедший на замену в концовке основного времени и отразивший удары Хуана Боселли и Кевина Ленини.
