С 11 июня начинается чемпионат мира по футболу. В итоговые списки сборных, которые были опубликованы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), попали 12 игроков, которые на момент завершения сезона 2025/26 представляли клубы Мир РПЛ. Например, в сборной Кабо-Верде сыграют сразу два таких футболиста - Кевин Ленини («Краснодар») и Жилсон Беншимол («Акрон»). Булыкин назвал своих фаворитов, отметив, что намерен болеть за красоту футбола.

«Думаю, футболисты будут пристальнее следить за теми, с кем играли. Те, кто болеет за свой клуб, возможно, поболеют и за его представителя в сборной. Будет много интересных матчей, все будут болеть за разные сборные. Мы, как футболисты и эксперты, будем болеть за красоту футбола, наслаждаться топ-матчами. У меня нет конкретной команды, за которую я буду болеть, а вот за красоту футбола порадуюсь и посмотрю большую часть матчей. Мои фавориты – Франция, Испания и Португалия. Исходя из того, как играют команды, какие там футболисты, думаю, кто-то из них должен стать чемпионом мира. Понятно, что в футболе присутствует везение и удача. Потому никто не скажет точно, кому будет фартить на чемпионате мира. На чьей стороне будет удача, тот и победит. Конечно, там есть еще Аргентина и Бразилия, но мне кажется, европейский футбол должен превосходить латиноамериканский», - сказал он.

Впервые в истории мировое футбольное первенство пройдет с участием сорока восьми национальных команд. Матчи турнира примут стадионы США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля. Также впервые ФИФА проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ, напоминает «Радиоточка НСН».

