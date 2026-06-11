«Узбекистан, а не Кюрасао»: Автор «камерунского чуда» ждет сенсаций от ЧМ-2026
Валерий Непомнящий сказал в эфире НСН, что будет следить за сборной Узбекистана, а Гаити и Кюрасао ему неинтересны, несмотря на Дика Адвоката.
Легендарный футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что ждет сюрпризов от чемпионата мира по футболу, но не вдохновлен его «экзотическими» участниками.
11 июня стартует ЧМ-2026, который примут три страны – США, Мексика и Канада. Непомнящий, которого называют автором «камерунского чуда», отметил, что ждет сенсаций, но не от хозяев. На чемпионате мира 1990 года сборная Камеруна, которую тренировал Непомнящий, заняла первое место в группе, обыграв действующего чемпиона мира, Аргентину с Диего Марадоной и дошла до четвертьфинала, где лишь в дополнительное время уступила Англии.
«Конечно, хотелось бы, чтобы чудо случилось, и на чемпионатах мира это происходит раз за разом. Сборная Марокко на последнем чемпионате мира совершила сенсацию, попала в четверку, так что все может быть. Из трех сборных-хозяек чемпионата мексиканцы должны добиться большего. Мне кажется, ни Канада, ни США не имеют шансов пробиться в число даже 16 лучших команд. Команды-фавориты на этом чемпионате больше из Европы, несмотря на то, что он проходит в Америке», - отметил тренер.
На ЧМ-2026 выступит 48 команд, болельщики считают это количество «раздутым» и иронизируют над участием в турнире сборных Кюрасао, Гаити, Кабо-Верде и Узбекистана. Непомнящий отметил, что такая «экзотика» нет дает ощущения праздника.
«Если сравнивать ЧМ 1990-го года и сегодняшний, они сильно отличаются. Во-первых, тогда принимало участие 24 сборных, теперь 48, уровень турнира снижается. Нет ощущения большого, выдающегося праздника. Не скажу, что буду ночами не спать и смотреть игры. Я буду следить только за сборной Узбекистана, а Кюрасао, Гаити и Кабо-Верде мне неинтересны, хотя сборную Кюрасао возглавляет Дик Адвокат, при этом она полностью состоит из ассимилированных голландцев», - заключил собеседник НСН.
Суперкомпьютер Opta ранее назвал главным претендентом на золото ЧМ-2026 сборную Испании, оценив вероятность ее победы в 16%. В пятерку фаворитов также вошли сборные Франции (12,9%), Англии (10,8%), Аргентины (10,1%0 и Португалии (7,1%), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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