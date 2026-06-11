Легендарный футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что ждет сюрпризов от чемпионата мира по футболу, но не вдохновлен его «экзотическими» участниками.

11 июня стартует ЧМ-2026, который примут три страны – США, Мексика и Канада. Непомнящий, которого называют автором «камерунского чуда», отметил, что ждет сенсаций, но не от хозяев. На чемпионате мира 1990 года сборная Камеруна, которую тренировал Непомнящий, заняла первое место в группе, обыграв действующего чемпиона мира, Аргентину с Диего Марадоной и дошла до четвертьфинала, где лишь в дополнительное время уступила Англии.