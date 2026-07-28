Российских многоборцев допустили к междунароным соревнованиям с флагом и гимном
Международная федерация функционального многоборья (IFFF)разрешила спортсменам из России выступать с флагом и гимном. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что организация поддержала решение Международного олимпийского комитетат (МОК) о снятии санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.
«IFFF ожидает, что сборная России примет участие в соревнованиях серии Masters 22-25 октября и чемпионате мира 11-13 декабря», - говорится в сообщении.
Ранее выступать на турнирах с национальными флагом и гимном россиянам разрешила Международная федерация настольного тенниса, пишут «Известия».
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