Российских многоборцев допустили к междунароным соревнованиям с флагом и гимном

Отмечается, что организация поддержала решение Международного олимпийского комитетат (МОК) о снятии санкций с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.

«IFFF ожидает, что сборная России примет участие в соревнованиях серии Masters 22-25 октября и чемпионате мира 11-13 декабря», - говорится в сообщении.

Ранее выступать на турнирах с национальными флагом и гимном россиянам разрешила Международная федерация настольного тенниса, пишут «Известия».

