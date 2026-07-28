В регионах может не хватать многих услуг, поэтому правительства субъектов договариваются с «частниками», но граждане ничего не платят, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Частные клиники, участвующие в системе ОМС, должны быть обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. С соответствующей инициативой выступил депутат уходящего созыва Госдумы Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС. Власов указал, что так уже и происходит.