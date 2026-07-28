Союз пациентов удивился предложению лечить россиян в частных клиниках

Получить услуги в негосударственных учреждениях можно и по ОМС, напомнил НСН Ян Власов.

В регионах может не хватать многих услуг, поэтому правительства субъектов договариваются с «частниками», но граждане ничего не платят, рассказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Частные клиники, участвующие в системе ОМС, должны быть обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. С соответствующей инициативой выступил депутат уходящего созыва Госдумы Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС. Власов указал, что так уже и происходит.

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«Заявление более чем спорное. Там, где частные клиники работают по ОМС, пациент не платит деньги на сумму, которая есть в тарифе. И он получает их формально бесплатно. Частная клиника может взять дополнительные средства за сервис, оказанный в ее стенах, в том случае, если пациент готов его получить. Регионы понимают, что некоторые услуги не оказываются в государственных учреждениях, поэтому заключают договора с “частниками”. Выгоднее не отправлять деньги в другие субъекты, а оставлять внутри, поэтому региональные коммерческие структуры получают выгоду, а граждане проходят процедуры по ОМС, но нигде не платят. К сожалению, рынок у нас не заполнен, поэтому привлечение частных медицинских компаний оправдано. Таким образом пациенты получают нужный объем и уровень качественной медицинской помощи в регионе да еще за счет средств ОМС», — объяснил он.

Ранее Власов сказал НСН, что рост стоимости услуг частных клиник может отпугнуть жителей провинции, а также россиян, «спорадически» обращающихся к платным докторам.

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ФОТО: палата Онкоцентра / пресс-служба "СМ-Клиника"
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