Футболист сборной США установил уникальное достижение на чемпионате мира

Защитник сборной США по футболу Крис Ричардс установил уникальное достижение на чемпионате мира, которого не фиксировали ни разу за 60 лет. Об этом пишет портал Sofascore Football.

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Ранее американская сборная обыграла команду Парагвая со счетом 4:1 в матче группового этапа мундиаля. Сборная США одержала разгромную победу на ЧМ впервые с 1930 года.

По данным Sofascore Football, в ходе игры Ричардс отдал 83 паса, и все они оказались точными. Портал отмечает, что до этого, согласно статистике с 1966 года, ни один совершивший не менее 80 передач за матч игрок не мог добиться стопроцентной точности в этом.

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ФОТО: РИА Новости
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