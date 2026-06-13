Футболист сборной США установил уникальное достижение на чемпионате мира

Ранее американская сборная обыграла команду Парагвая со счетом 4:1 в матче группового этапа мундиаля. Сборная США одержала разгромную победу на ЧМ впервые с 1930 года.

По данным Sofascore Football, в ходе игры Ричардс отдал 83 паса, и все они оказались точными. Портал отмечает, что до этого, согласно статистике с 1966 года, ни один совершивший не менее 80 передач за матч игрок не мог добиться стопроцентной точности в этом.

