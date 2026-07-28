В Москве автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек

В ведомстве указали, что причиной ДТП стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, из-за чего он не справился с управлением.

По данным Госавтоинспекции, в результате аварри пострадали 17 человек, в том числе двое грудных детей. Из них госпитализировали пятерых пассажиров.

Ранее на улице Нижегородской в Москве автобус, который подрезал водитель «ГАЗели», врезался в стену здания. Пострадал 31 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

