В Москве автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек
Автобус врезался в дерево на улице Академика Миллионщикова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
В ведомстве указали, что причиной ДТП стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, из-за чего он не справился с управлением.
По данным Госавтоинспекции, в результате аварри пострадали 17 человек, в том числе двое грудных детей. Из них госпитализировали пятерых пассажиров.
Ранее на улице Нижегородской в Москве автобус, который подрезал водитель «ГАЗели», врезался в стену здания. Пострадал 31 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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