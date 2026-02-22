Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Как ОИ-2026 прошла для россиян
Единственную серебряную медаль на Играх-2026 России принес ски-альпинист Никита Филиппов.
22 февраля в Италии завершатся XXV зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия ОИ-2026 пройдет на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. Россияне, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, на мероприятии будут, хотя на церемонии открытия Игр их не было.
Праздничное мероприятие начнется в 22:30 по московскому времени. В России церемонию можно будет посмотреть в эфире «Okko». В этом году Игры проходили с 6 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно неофициальному медальному зачету зимних Олимпийских игр-2026 сборная Норвегии досрочно одержала победу на Играх, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Всего в копилке норвежских спортсменов оказалась 41 медаль, из которых 18 — золотые, 12 — серебряные и 11 — бронзовые.
На момент написания материала, на втором месте, по предварительным подсчетам, находится сборная США с 32 наградами. У этой команды 11 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.
На третьем месте — Нидерланды с 20 медалями: десять золотых, семь серебряных и три бронзовые. При этом хозяйка Игр-2026 Италия, несмотря на большее число наград в копилке (30), чем у Нидерландов, занимает четвертое место. У нее десять золотых наград, шесть серебряных и 14 бронзовых.
В последний день Олимпиады-2026 разыграют еще пять комплектов наград. Но, даже если находящиеся на втором месте американские спортсмены забрали бы в воскресенье все пять медалей, они бы уже не смогли догнать в общем зачете Норвегию.
Побороться за награду сегодня был шанс у россиянки Дарьи Непряевой, выступающей под нейтральным флагом. 22 февраля на Олимпиаде проходит лыжный марафон среди женщин. Однако, российская спортсменка была не на лидирующих позициях.
Кроме того, судьи пригрозили ей дисквалификацией за то, что она взяла чужие лыжи. Дело в том, что Непряева, совершая смену на отсечке 21,6 км, ошиблась боксом и надела инвентарь немецкой лыжницы Катарины Хенниг.
В итоге «золото» в марафоне на 50 км выиграла шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй пришла норвежская спортсменка Хейди Венг, добавив еще одну медаль к общему зачету победившей сборной, третьей — Надя Келин из Швейцарии.
Непряева прибежала к финишу 11-й. Отставание от лидера составило девять минут, пишет «Радиоточка НСН». Но ее результат в масс-старте на 50 км классическим стилем аннулировали.
РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЯН
Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, заработали лишь одну медаль. «Серебро» России принес ски-альпинист Никита Филиппов. 19 февраля в спринте россиянин финишировал вторым, проиграв испанцу Ориолю Кардону Колю всего 1,52 секунды. Сам вид спорта ски-альпинизм, как дисциплина, дебютировал в олимпийской программе.
Всего от РФ на Играх выступали 13 спортсменов, представляющих фигурное катание, лыжные гонки, ски-альпинизм, шорт-трек, конькобежный, санный и горнолыжный спорт. В нейтральном статусе выступили россияне Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Никита Филиппов, Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова, Анастасия Семенова, Павел Репилов, Дарья Олесик, Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Медаль Филиппова стала первой и единственно в копилке РФ на ОИ-2026.
Между тем, 21 февраля российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне классическим стилем на дистанции 50 км. В ходе гонки он удерживал четвертую позицию, однако на последнем круге его обошел французский лыжник Тео Шели. В итоге отставание Савелия Коростелева от победителя Йоханнеса Клебо составило 3 минуты 16 секунд.
ПАДЕНИЕ ПЕТРОСЯН
На зимних Олимпийских играх в Италии запомнилось выступление российской фигуристки Аделии Петросян, занявшей шестое место в соревнованиях по женскому одиночному катанию. 18-летняя спортсменка стала единственной участницей, включившей четверной прыжок в программу произвольного катания.
Однако в ходе выступления девушка, пытаясь выполнить четверной тулуп, упала. При этом фигуристка успешно исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также отдельный тройной флип.
При этом Аделия выступила с показательной программой в гала-шоу Олимпиады в Милане. Ее номер был поставлен под композиции колумбийской певицы Шакиры «Waka Waka» и «Hips Don't Lie».
ГУМЕННИК БЕЗ ТЕЛЕФОНА
Среди российских атлетов на Олимпиаде также запомнился фигурист Петр Гуменник, который занял шестое место в мужском одиночном катании на ОИ в Италии и показал лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен фигуриста Евгения Плющенко.
Между тем, накануне молодой фигурист признался, что так и не получил эксклюзивный смартфон «Samsung», который вручали всем участникам Игр. В интервью «Okko» он рассказал, что его собственный телефон сломался во время Олимпиады. Гуменник отметил, что хотел использовать эту ситуацию в свою пользу, думая, что в связи с этим организаторы точно выдадут ему новый гаджет.
Однако фигурист, как и все спортсмены из РФ и Белоруссии, выступающие под нейтральным флагом, так и не получил новый корейский телефон на ОИ. Между тем, в «Samsung» заявили, что не участвовали в принятии решений о распределении смартфонов среди спортсменов на Играх, а вопросы, связанные с правом на получение гаджетов, находятся в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).
При этом Гуменник почти сразу привлек к себе внимание на Играх из-за скандала с авторскими правами на песню из фильма «Парфюмер», которую спортсмен изначально планировал использовать для короткой программы. Фигуристу пришлось заменить музыку.
Ранее в пресс-службе Паралимпийского комитета Чехии сообщили, что страна вслед за Украиной присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии в знак протеста против допуска россиян под национальным флагом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
