Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Как ОИ-2026 прошла для россиян

Праздничное мероприятие начнется в 22:30 по московскому времени. В России церемонию можно будет посмотреть в эфире «Okko». В этом году Игры проходили с 6 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно неофициальному медальному зачету зимних Олимпийских игр-2026 сборная Норвегии досрочно одержала победу на Играх, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Всего в копилке норвежских спортсменов оказалась 41 медаль, из которых 18 — золотые, 12 — серебряные и 11 — бронзовые.

На момент написания материала, на втором месте, по предварительным подсчетам, находится сборная США с 32 наградами. У этой команды 11 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.