Одна медаль, падение Петросян и аннулирование Непряевой: Как ОИ-2026 прошла для россиян

Единственную серебряную медаль на Играх-2026 России принес ски-альпинист Никита Филиппов. 

22 февраля в Италии завершатся XXV зимние Олимпийские игры. Церемония закрытия ОИ-2026 пройдет на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне. Россияне, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, на мероприятии будут, хотя на церемонии открытия Игр их не было.

Абьюз, лицемерие и дисквалификации: Главные скандалы Олимпиады в Италии

Праздничное мероприятие начнется в 22:30 по московскому времени. В России церемонию можно будет посмотреть в эфире «Okko». В этом году Игры проходили с 6 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно неофициальному медальному зачету зимних Олимпийских игр-2026 сборная Норвегии досрочно одержала победу на Играх, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Всего в копилке норвежских спортсменов оказалась 41 медаль, из которых 18 — золотые, 12 — серебряные и 11 — бронзовые.

На момент написания материала, на втором месте, по предварительным подсчетам, находится сборная США с 32 наградами. У этой команды 11 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.

Кому медаль, кому Снуп Догг: Норвежец побил рекорд советской спортсменки на Олимпиаде

На третьем месте — Нидерланды с 20 медалями: десять золотых, семь серебряных и три бронзовые. При этом хозяйка Игр-2026 Италия, несмотря на большее число наград в копилке (30), чем у Нидерландов, занимает четвертое место. У нее десять золотых наград, шесть серебряных и 14 бронзовых.

В последний день Олимпиады-2026 разыграют еще пять комплектов наград. Но, даже если находящиеся на втором месте американские спортсмены забрали бы в воскресенье все пять медалей, они бы уже не смогли догнать в общем зачете Норвегию.

Побороться за награду сегодня был шанс у россиянки Дарьи Непряевой, выступающей под нейтральным флагом. 22 февраля на Олимпиаде проходит лыжный марафон среди женщин. Однако, российская спортсменка была не на лидирующих позициях.

Фигуристы и «умалишенные»: Чего ждать россиянам от Олимпиады-2026 в Италии

Кроме того, судьи пригрозили ей дисквалификацией за то, что она взяла чужие лыжи. Дело в том, что Непряева, совершая смену на отсечке 21,6 км, ошиблась боксом и надела инвентарь немецкой лыжницы Катарины Хенниг.

В итоге «золото» в марафоне на 50 км выиграла шведская спортсменка Эбба Андерссон. Второй пришла норвежская спортсменка Хейди Венг, добавив еще одну медаль к общему зачету победившей сборной, третьей — Надя Келин из Швейцарии.

Непряева прибежала к финишу 11-й. Отставание от лидера составило девять минут, пишет «Радиоточка НСН». Но ее результат в масс-старте на 50 км классическим стилем аннулировали.

Губерниев призвал не требовать «золота» от россиян на Играх-2026 в Италии

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЯН

Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, заработали лишь одну медаль. «Серебро» России принес ски-альпинист Никита Филиппов. 19 февраля в спринте россиянин финишировал вторым, проиграв испанцу Ориолю Кардону Колю всего 1,52 секунды. Сам вид спорта ски-альпинизм, как дисциплина, дебютировал в олимпийской программе.

Всего от РФ на Играх выступали 13 спортсменов, представляющих фигурное катание, лыжные гонки, ски-альпинизм, шорт-трек, конькобежный, санный и горнолыжный спорт. В нейтральном статусе выступили россияне Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Аделия Петросян, Петр Гуменник, Никита Филиппов, Иван Посашков, Алена Крылова, Ксения Коржова, Анастасия Семенова, Павел Репилов, Дарья Олесик, Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Медаль Филиппова стала первой и единственно в копилке РФ на ОИ-2026.

«Рекорд и лотерея»: Чем обернется для Аделии Петросян первая «пятерка» на Олимпиаде

Между тем, 21 февраля российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в марафоне классическим стилем на дистанции 50 км. В ходе гонки он удерживал четвертую позицию, однако на последнем круге его обошел французский лыжник Тео Шели. В итоге отставание Савелия Коростелева от победителя Йоханнеса Клебо составило 3 минуты 16 секунд.

ПАДЕНИЕ ПЕТРОСЯН

На зимних Олимпийских играх в Италии запомнилось выступление российской фигуристки Аделии Петросян, занявшей шестое место в соревнованиях по женскому одиночному катанию. 18-летняя спортсменка стала единственной участницей, включившей четверной прыжок в программу произвольного катания.

«Риск и звездопад!»: Журова оценила шансы Петросян выиграть Олимпиаду

Однако в ходе выступления девушка, пытаясь выполнить четверной тулуп, упала. При этом фигуристка успешно исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, а также отдельный тройной флип.

При этом Аделия выступила с показательной программой в гала-шоу Олимпиады в Милане. Ее номер был поставлен под композиции колумбийской певицы Шакиры «Waka Waka» и «Hips Don't Lie».

ГУМЕННИК БЕЗ ТЕЛЕФОНА

Среди российских атлетов на Олимпиаде также запомнился фигурист Петр Гуменник, который занял шестое место в мужском одиночном катании на ОИ в Италии и показал лучший результат на Олимпиаде среди россиян со времен фигуриста Евгения Плющенко.

ISU не допустил российских фигуристов к чемпионату мира в Праге

Между тем, накануне молодой фигурист признался, что так и не получил эксклюзивный смартфон «Samsung», который вручали всем участникам Игр. В интервью «Okko» он рассказал, что его собственный телефон сломался во время Олимпиады. Гуменник отметил, что хотел использовать эту ситуацию в свою пользу, думая, что в связи с этим организаторы точно выдадут ему новый гаджет.

Однако фигурист, как и все спортсмены из РФ и Белоруссии, выступающие под нейтральным флагом, так и не получил новый корейский телефон на ОИ. Между тем, в «Samsung» заявили, что не участвовали в принятии решений о распределении смартфонов среди спортсменов на Играх, а вопросы, связанные с правом на получение гаджетов, находятся в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).

Песков назвал фигуриста Петра Гуменника «большим молодцом»

При этом Гуменник почти сразу привлек к себе внимание на Играх из-за скандала с авторскими правами на песню из фильма «Парфюмер», которую спортсмен изначально планировал использовать для короткой программы. Фигуристу пришлось заменить музыку.

Ранее в пресс-службе Паралимпийского комитета Чехии сообщили, что страна вслед за Украиной присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии в знак протеста против допуска россиян под национальным флагом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:ИталияРоссиянеСпортсменыОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры