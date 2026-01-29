Никто не вправе требовать золотых медалей от российских спортсменов, которые допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии, заявил НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

До Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо осталось чуть больше недели - 6 февраля состоится официальная церемония открытия. Российские спортсмены снова выступят в нейтральном статусе. Состав команды формировался долго, но теперь все участники известны. Их будет 13. Федерации зимних видов спорта выдавали квоты россиянам неохотно, порой даже через CAS.

Губерниев отметил, что российские спортсмены едут на Олимпиаду с целью попытаться показать свой максимальный результат.