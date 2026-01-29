Губерниев призвал не требовать «золота» от россиян на Играх-2026 в Италии

Задача россиян на Олимпиаде-2026 в Италии продолжать поступательную работу по возвращению полноценной команды с флагом и гимном, заявил в беседе с НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Никто не вправе требовать золотых медалей от российских спортсменов, которые допущены к участию в зимней Олимпиаде в Италии, заявил НСН спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

До Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо осталось чуть больше недели - 6 февраля состоится официальная церемония открытия. Российские спортсмены снова выступят в нейтральном статусе. Состав команды формировался долго, но теперь все участники известны. Их будет 13. Федерации зимних видов спорта выдавали квоты россиянам неохотно, порой даже через CAS.

Губерниев отметил, что российские спортсмены едут на Олимпиаду с целью попытаться показать свой максимальный результат.

«Когда в Италию на зимнюю Олимпиаду поехало 13 человек, никто не может требовать от них золотой медали. Это маленькая команда, спортсмены которой едут на Игры с целью попытаться показать свой максимальный результат. Среди них – молодежь, а также те, у кого есть шанс на «золото» или медаль. Лыжники и фигуристы будут бороться за награды, но рассказывать о том, как мы всех победим и выиграем «золото», может только умалишенный. Наша задача - продолжать поступательную работу по возвращению, чтобы у нас была полноценная команда с флагом и гимном. Вот тогда мы вернемся и всех победим», - рассказал Губерниев.

Ранее МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:СпортсменыИталияОлимпиадаРоссияне

