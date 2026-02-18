БЕЗ РИСКА, НО С РЕКОРДОМ

Перед началом Олимпиады-2026 главные надежды россиян были на фигуристов – 18-летнюю Аделию Петросян и 23-летнего Петра Гуменника. Из 13 российских спортсменов, поехавших в Италию в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), именно они, по мнению экспертов, имели лучшие шансы побороться за медали.

Гуменник выступал первым и занял шестое место. Соревнования мужчин-фигуристов запомнились сенсационной победой Михаила Шайдорова из Казахстана, провалом главного фаворита и «бога прыжков» Ильи Малинина из США, удивившего мир запрещенным до недавнего времени сальто назад, и музыкальным скандалом с Гуменником.

17 февраля пришла очередь Аделии Петросян, выступавшей в короткой программе под хиты Майкла Джексона, к которым, в отличие от истории с Гуменником, претензий у правообладателей не было.

Петросян вышла на лед под вторым номером, откатала без ошибок и даже установила личный рекорд в произвольной программе на международной арене, набрав 72,89 балла. При этом она не стала рисковать и исполнять тройной аксель – единственный разрешенный в короткой программе у женщин прыжок ультра-си (элемент высшей степени сложности – прим. НСН). Этого хватило только на пятое место.

Первой стала 17-летняя дебютантка Олимпиады из Японии Ами Накаи, исполнившая тот самый тройной аксель, а второй – ее более опытная соотечественница Каори Сакамото. Петросян также опередили Алиса Лю из США и еще одна японка, Монэ Тиба.

ЛОТЕРЕЯ И «ТАЙНЫЙ» ТРЕНЕР

Пятое место оставляет Петросян теоретические шансы на итоговое золото. В женском одиночном турнире все решится 19 февраля, когда фигуристки представят произвольную программу.

«Россиянка собирается пойти на два четверных тулупа - и это своего рода лотерея, так как они еще ни разу не получались у нее в этом сезоне. Больше квады не собирается исполнять никто, только тройные аксели. Очень волнительно, получатся ли наконец элементы ультра-си у Петросян - статистика играет против нее», - пишет в этой связи «Спорт-экспресс».

При этом первое место в короткой программе вовсе не гарантирует победу. Так, у мужчин лидером после нее был чемпион США Илья Малинин, но в итоге после грубейших ошибок в произвольной программе он откатился на восьмое место.

В парном катании короткую программу выиграли представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, однако здесь золото досталось паре из Грузии Анастасии Метелкиной и Луке Берулава, а немцы остались с бронзой.

Интересно, что и Володин, и Метелкина раньше выступали под флагом России, да и Берулава родился в Москве. Тренер Аделии Петросян Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2026 также представляет Грузию, за которую выступает ее дочь Диана Дэвис, занявшая 13 место в танцах на льду в паре с супругом Глебом Смолкиным, сыном звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Вместе с тем в МОК пояснили, что Тутберидзе может «помогать» Петросян, поскольку является одним из ее тренеров.