«Рекорд и лотерея»: Чем обернется для Аделии Петросян первая «пятерка» на Олимпиаде
После пятого места в короткой программе главной надежде россиян на Олимпиаде придется исполнять прыжки ультра-си, биатлонная эстафета обернулась «историческим камбеком» Франции, а в хоккее грядут четвертьфиналы.
Главным событием 11-го дня Олимпиады-2026 в Италии стало выступление российской фигуристки Аделии Петросян, которая является главной и последней надеждой на медаль «нейтральной» команды.
По итогам короткой программы у Петросян рекорд и пятое место. Тем временем Франция взяла золото в биатлонной эстафете, а на олимпийском хоккейном турнире стартовали игры плей-офф.
БЕЗ РИСКА, НО С РЕКОРДОМ
Перед началом Олимпиады-2026 главные надежды россиян были на фигуристов – 18-летнюю Аделию Петросян и 23-летнего Петра Гуменника. Из 13 российских спортсменов, поехавших в Италию в статусе «индивидуальных нейтральных атлетов» (AIN), именно они, по мнению экспертов, имели лучшие шансы побороться за медали.
Гуменник выступал первым и занял шестое место. Соревнования мужчин-фигуристов запомнились сенсационной победой Михаила Шайдорова из Казахстана, провалом главного фаворита и «бога прыжков» Ильи Малинина из США, удивившего мир запрещенным до недавнего времени сальто назад, и музыкальным скандалом с Гуменником.
17 февраля пришла очередь Аделии Петросян, выступавшей в короткой программе под хиты Майкла Джексона, к которым, в отличие от истории с Гуменником, претензий у правообладателей не было.
Петросян вышла на лед под вторым номером, откатала без ошибок и даже установила личный рекорд в произвольной программе на международной арене, набрав 72,89 балла. При этом она не стала рисковать и исполнять тройной аксель – единственный разрешенный в короткой программе у женщин прыжок ультра-си (элемент высшей степени сложности – прим. НСН). Этого хватило только на пятое место.
Первой стала 17-летняя дебютантка Олимпиады из Японии Ами Накаи, исполнившая тот самый тройной аксель, а второй – ее более опытная соотечественница Каори Сакамото. Петросян также опередили Алиса Лю из США и еще одна японка, Монэ Тиба.
ЛОТЕРЕЯ И «ТАЙНЫЙ» ТРЕНЕР
Пятое место оставляет Петросян теоретические шансы на итоговое золото. В женском одиночном турнире все решится 19 февраля, когда фигуристки представят произвольную программу.
«Россиянка собирается пойти на два четверных тулупа - и это своего рода лотерея, так как они еще ни разу не получались у нее в этом сезоне. Больше квады не собирается исполнять никто, только тройные аксели. Очень волнительно, получатся ли наконец элементы ультра-си у Петросян - статистика играет против нее», - пишет в этой связи «Спорт-экспресс».
При этом первое место в короткой программе вовсе не гарантирует победу. Так, у мужчин лидером после нее был чемпион США Илья Малинин, но в итоге после грубейших ошибок в произвольной программе он откатился на восьмое место.
В парном катании короткую программу выиграли представляющие Германию Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, однако здесь золото досталось паре из Грузии Анастасии Метелкиной и Луке Берулава, а немцы остались с бронзой.
Интересно, что и Володин, и Метелкина раньше выступали под флагом России, да и Берулава родился в Москве. Тренер Аделии Петросян Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2026 также представляет Грузию, за которую выступает ее дочь Диана Дэвис, занявшая 13 место в танцах на льду в паре с супругом Глебом Смолкиным, сыном звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Вместе с тем в МОК пояснили, что Тутберидзе может «помогать» Петросян, поскольку является одним из ее тренеров.
«ИСТОРИЧЕСКИЙ КАМБЕК»
Другим важным событием 17 февраля на Олимпиаде стала мужская биатлонная эстафета, которая прошла без участия «нейтральных» россиян.
Здесь первое место заняла сборная Франции, опередив Норвегию и Швецию. Главным героем стал Эмильен Жаклен, который на втором этапе сумел отыграть 50-секундное отставание от норвежцев и вывести свою команду вперед.
Интересно что российский комментатор Дмитрий Губерниев, которого называют «голос биатлона», еще не прокомментировал у себя в соцсетях эту гонку. Хотя СМИ уже называют победу Франции «историческим камбеком».
Ранее Губерниев в интервью НСН назвал «лицемером» бывшего тренера женской сборной России по биатлону, немца Вольфганга Пихлера, который высказался против участия россиян в Олимпиаде во время СВО.
На хоккейном турнире Олимпиады вчера прошли первые матчи 1/8 финала. Сборная Чехии не без труда обыграла Данию (3:2), Швеция разгромила Латвию (5:1), Германия обыграла Францию (5:1), а Швейцария Италию (3:0).
18 февраля пройдут уже четвертьфиналы. Выигравшая прошлую Олимпиаду-2022 сборная Финляндии сыграет со Швейцарией. Канадцам предстоит битва с чехами, а американцам - со шведами. Еще одну пару составят Словакия и Германия.
На фоне приближения решающих матчей многие хоккеисты-участники Олимпиады признают, что уровень Игр был бы выше, если бы на низ играли россияне Александр Овечкин и Евгений Малкин, являющиеся звездами НХЛ.
Лидером медального зачета Олимпиады-2026 является Норвегия (31 медаль, в том числе 14 золотых), на втором месте Италия (24-9), на третьем США (21-6). Игры продлятся до 22 февраля.
