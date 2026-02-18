Кому медаль, кому Снуп Догг: Норвежец побил рекорд советской спортсменки на Олимпиаде

Благодаря этой победе Клебо превзошел достижение легендарной советской гимнастки Ларисы Латыниной: у нее в активе девять олимпийских золотых медалей, а у норвежца теперь десять. Кроме того, спортсмен обновил собственный рекорд по числу побед на зимних Олимпийских играх: на текущих соревнованиях он выиграл уже четыре золотые награды в четырех проведенных гонках.

В общем зачете по количеству олимпийских золотых медалей Клебо занимает вторую строчку — впереди него лишь американский пловец Майкл Фелпс с 23 золотыми наградами (с учетом как летних, так и зимних Игр).

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что без многих недопущенных к участию ведущих российских спортсменов у нее не складываются полноценные впечатления от зимних Игр в Италии.

«Я смотрю только соревнования с участием наших спортсменов. Но днем у меня точно это не получается, и, к сожалению, я ни разу не видела выступления наших лыжников. А выступления наших фигуристов и конькобежцев я, конечно же, смотрела. И некоторые другие виды спорта, которые мне интересны, можно сказать, на быстрой перемотке. Я болею за наших спортсменов, и бывает, что радуешься, а случается, что, наоборот, расстраиваешься», - сказала Журова.