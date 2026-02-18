Кому медаль, кому Снуп Догг: Норвежец побил рекорд советской спортсменки на Олимпиаде
Норвежский лыжник побил рекорд по числу медалей легендарной советской гимнастки Латыниной, Гуменника не позвали на показательные выступления, а Туктамышева обнялась со Снуп Доггом.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо вошел в историю как десятикратный олимпийский чемпион. На Играх‑2026 в Италии 18 февраля он завоевал очередное золото — на этот раз в командном спринте, выступив в паре с Эйнаром Хедегартом.
Благодаря этой победе Клебо превзошел достижение легендарной советской гимнастки Ларисы Латыниной: у нее в активе девять олимпийских золотых медалей, а у норвежца теперь десять. Кроме того, спортсмен обновил собственный рекорд по числу побед на зимних Олимпийских играх: на текущих соревнованиях он выиграл уже четыре золотые награды в четырех проведенных гонках.
В общем зачете по количеству олимпийских золотых медалей Клебо занимает вторую строчку — впереди него лишь американский пловец Майкл Фелпс с 23 золотыми наградами (с учетом как летних, так и зимних Игр).
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что без многих недопущенных к участию ведущих российских спортсменов у нее не складываются полноценные впечатления от зимних Игр в Италии.
«Я смотрю только соревнования с участием наших спортсменов. Но днем у меня точно это не получается, и, к сожалению, я ни разу не видела выступления наших лыжников. А выступления наших фигуристов и конькобежцев я, конечно же, смотрела. И некоторые другие виды спорта, которые мне интересны, можно сказать, на быстрой перемотке. Я болею за наших спортсменов, и бывает, что радуешься, а случается, что, наоборот, расстраиваешься», - сказала Журова.
ХОККЕЙНЫЕ РЕКОРДЫ
В четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира сборная Словакии обыграла команду Германии со счетом 5:2 — решающие события развернулись в третьем периоде. В этой игре нападающий словацкой команды Далибор Дворски отметился двумя результативными действиями (1 гол и 1 передача).
Теперь на счету 20‑летнего форварда клуба «Сент‑Луис» в рамках текущих Олимпийских игр 6 очков (3 гола и 3 передачи) — таким образом, он установил новый рекорд для дебютантов НХЛ на Олимпиадах.
Ранее аналогичное достижение делили сразу три игрока: Александр Овечкин в 2006 году (5 голов и 0 передач); финн Сами Ватанен в 2014 году (0 голов и 5 передач); ещё один представитель Финляндии Олли Мяяття в 2014 году (3 гола и 2 передачи).
В текущем регулярном сезоне НХЛ Далибор Дворски сыграл 47 матчей, в которых набрал 15 очков (9 голов и 6 передач).
ГРУСТНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Олимпийские игры утратили свою зрелищность и вызывают лишь грустные эмоции из-за отсутствия на нем российских атлетов, заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» заслуженный юрист России адвокат Павел Астахов. По его словам, в соревнованиях по фигурному катанию спортсмены демонстрируют непривычно большое количество падений.
Поздно ночью посмотрел Олимпиаду. Честно скажу, настолько грустное зрелище. Уровень без наших спортсменов — я смотрю, удивляюсь. Фигуристы без конца падают, им какие-то баллы ставят, плюсы, плюсы, плюсы, — сказал юрист.
Астахов также провел историческую параллель. По его мнению, никогда бы не допустили до участия в соревнованиях спортсменов из США, если бы в отношении этой страны применили санкции, аналогичные тем, что введены против России. При этом он напомнил, что именно Соединенные Штаты на протяжении всего XX и начала XXI века вели многочисленные вооруженные конфликты и регулярно вмешивались во внутренние дела суверенных государств.
ГУМЕННИКА НЕ ПОЗВАЛИ?
Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх, которые запланированы на 21 февраля.
В числе приглашенных спортсменов — олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров, а также японские фигуристы Юма Кагияма и Сюн Сато, завоевавшие на Играх серебро и бронзу соответственно. Кроме того, выступить с номерами смогут: американец Илья Малинин (победитель командного турнира), француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Даниэль Грассль, а также представитель Южной Кореи Чха Джунхван.
Ранее медиасервис Okko сообщал, что Гуменник, занявший шестое место, выступит с показательным номером. Однако сам спортсмен в беседе с ТАСС подтвердил, что официального приглашения от организаторов он не получал.
После произвольной программы Гуменник остался в Италии и продолжал тренироваться. Его тренер Вероника Дайнеко вернулась в Россию, так что фигурист готовился совместно с другими участниками. Гуменник даже привез в Италию специальный костюм Оптимуса Прайма — персонажа из фильма «Трансформеры».
«Я пока еще так и не получил официальное приглашение, так что пока не знаю. Но неожиданностью в любом случае это не будет, потому что я привез с собой костюм. Он такой большой, но я все равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер», — говорил он ТАСС 16 февраля.
Однако, как оказалось, костюм он брал напрасно.
Согласно регламенту, в показательные выступления автоматически попадают фигуристы, занявшие места в топ-3. Все остальные распределяются по решению организаторов.
«Официальный список будет опубликован 20 февраля», — рассказал ТАСС представитель Олимпийской вещательной службы (OBS), отметив, что информация об отсутствии Гуменника в списке верна.
По итогам короткой и произвольной программ 23-летний Гуменник набрал 271,21 балла, что стало его лучшим показателем в текущем сезоне. Этот результат позволил ему занять шестое место, при этом от призовой тройки спортсмен отстал на 3,5 балла, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ВСТРЕЧА МЕЧТЫ
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала в социальных сетях о незабываемой встрече с американским рэпером Снуп Доггом на Олимпиаде в Милане.
Спортсменка завершила спортивную карьеру в ноябре 2025 года и теперь участвует в Играх в роли журналиста и комментатора. Во время женской короткой программы произошло неожиданное знакомство: Туктамышева столкнулась со Снуп Доггом — рэпер выступает в качестве почетного тренера сборной США и корреспондента телеканала NBC.
Фигуристка была в восторге от встречи и сразу сняла происходящее на видео.
«Сейчас будет видео со Снуп Доггом, я потрогаю Снуп Догга! О Боже, мне не верится!» — воскликнула фигуристка в эмоциональном порыве.
Рэпер тепло обнял девушку и с удовольствием сфотографировался с ней.
«Я твоя большая фанатка. Я люблю тебя, ты классный. Спасибо большое!» — сказала спортсменка
Горячие новости
- В Новороссийске задержан замглавы города Роман Карагодин
- Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков
- Подключение Европы к переговорам назвали признаком проблем Киева
- Кому медаль, кому Снуп Догг: Норвежец побил рекорд советской спортсменки на Олимпиаде
- Делягин предложил ввести «карту русского» по примеру Польши
- Депутат Белик усомнился в скорой встрече Путина и Зеленского
- «Тюрьма для похудения»: Формат экстремального лагеря не приживется в России
- Суд взыскал с Гариповой и Первого канала более 1 миллиона рублей
- «Построить и продать»: Как обязать застройщика сдавать квартиры с чистовой отделкой
- Роскомнадзор замедлил загрузку аудио и видео в Telegram