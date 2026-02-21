Гуменник рассказал, что не получил смартфон на ОИ-2026

Молодой российский фигурист Петр Гуменник, выступивший на Олимпиаде-2026 в Италии, и занявший там шестое место в мужском одиночном катании, подтвердил, что не получил эксклюзивный смартфон «Samsung», который вручали всем участникам Игр. Об этом спортсмен рассказал в интервью «Okko».

При этом атлет сообщил, что его собственный телефон сломался. Гуменник поделился, что попытался использовать эту ситуацию в свою пользу, думая, что в связи с этим организаторы точно выдадут ему новый гаджет. Однако фигурист, как и все спортсмены из РФ и Белоруссии, выступающие под нейтральным флагом, так и не получил новый корейский телефон на ОИ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что южнокорейская корпорация «Samsung» не участвовала в принятии решений о распределении смартфонов среди спортсменов на Олимпийских играх в Италии, а вопросы, связанные с правом на получение гаджетов, находятся в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК).

ФОТО: AP/TASS
